Глава МИД РФ заявил, что Россия разделяет подход африканских партнеров к украинскому кризису

Страны Африки стремятся содействовать справедливому урегулированию ситуации на Украине.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».
«Была встреча, которую попросили наши африканские друзья. Инициатива принадлежит президенту ЮАР господину Рамафосе. Он был в составе делегации из семи африканских стран, которые представляли более широкий круг стран континента, заинтересованных в том, чтобы постараться оказать содействие в достижении справедливого урегулирования по ситуации, которая сложилась на Украине и вокруг Украины», — сказал Лавров.
Москва поддерживает подход африканских стран к ситуации, они совпадают с китайской инициативой, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. «Прежде всего, они выделяли 12 пунктов позиции КНР, которая была представлена пару месяцев назад. И выделяли те части этой китайской инициативы, которые им близки и которые заключаются в том, чтобы в мире не было двойных стандартов, чтобы все принципы устава ООН во всей их совокупности, во всей их взаимосвязи уважались и претворялись в жизнь, чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других, чтобы безопасность была неделимой в глобальном масштабе. Именно эти принципиальные подходы мы разделяем», — рассказал глава российской дипломатии.
Министр отметил, что африканские партнеры России проявили понимание истинных причин конфликта на Украине, «который был создан усилиями Запада». Лавров указал на позицию Пекина, который заинтересован в том, «чтобы европейские страны обратили свое внимание на корни этого конфликта» и обеспечили бы «справедливую, стабильную архитектуру европейской безопасности».
«Это ровно то, чего мы добивались долгие годы и до госпереворота на Украине, и после госпереворота, когда появилась надежда на реализацию Минских договоренностей», — заключил Сергей Лавров.
Накануне, 18 июня, Владимир Путин встретился с лидерами африканских стран, которые приехали в Санкт-Петербург с планом урегулирования ситуации на Украине. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, стороны договорились продолжить начавшийся диалог. Представитель Кремля отметил, что инициатива стран Африки по Украине «очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций», однако российский лидер «проявил заинтересованность в ее рассмотрении». «Не все положения могут коррелироваться с основными элементами нашей позиции, но это не значит, что не нужно продолжать работать», — уточнил Песков.
В ходе переговоров с африканскими партнерами Владимир Путин отметил, что именно Киев отказывается от мирных переговоров. «Не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры», — напомнил он.
На встрече глава государства продемонстрировал парафированный украинской делегацией договор по итогам переговоров в Стамбуле в прошлом году, в котором идет речь о нейтралитете и гарантиях безопасности Украине. К документу есть приложение, которое касается в том числе вооруженных сил, добавил президент. «Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил (...) Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают, их хозяева, выбросили это все на свалку истории», — сказал Владимир Путин.
По словам президента, логика действий России в контексте конфликта является безупречной с точки зрения международного права и устава ООН.