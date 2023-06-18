Глава МИД РФ заявил, что Россия разделяет подход африканских партнеров к украинскому кризису

Страны Африки стремятся содействовать справедливому урегулированию ситуации на Украине.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

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«Была встреча, которую попросили наши африканские друзья. Инициатива принадлежит президенту ЮАР господину Рамафосе. Он был в составе делегации из семи африканских стран, которые представляли более широкий круг стран континента, заинтересованных в том, чтобы постараться оказать содействие в достижении справедливого урегулирования по ситуации, которая сложилась на Украине и вокруг Украины», — сказал Лавров.

Москва поддерживает подход африканских стран к ситуации, они совпадают с китайской инициативой, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. «Прежде всего, они выделяли 12 пунктов позиции КНР, которая была представлена пару месяцев назад. И выделяли те части этой китайской инициативы, которые им близки и которые заключаются в том, чтобы в мире не было двойных стандартов, чтобы все принципы устава ООН во всей их совокупности, во всей их взаимосвязи уважались и претворялись в жизнь, чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других, чтобы безопасность была неделимой в глобальном масштабе. Именно эти принципиальные подходы мы разделяем», — рассказал глава российской дипломатии.

Министр отметил, что африканские партнеры России проявили понимание истинных причин конфликта на Украине, «который был создан усилиями Запада». Лавров указал на позицию Пекина, который заинтересован в том, «чтобы европейские страны обратили свое внимание на корни этого конфликта» и обеспечили бы «справедливую, стабильную архитектуру европейской безопасности».

«Это ровно то, чего мы добивались долгие годы и до госпереворота на Украине, и после госпереворота, когда появилась надежда на реализацию Минских договоренностей», — заключил Сергей Лавров.

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Накануне, 18 июня, Владимир Путин встретился с лидерами африканских стран, которые приехали в Санкт-Петербург с планом урегулирования ситуации на Украине. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, стороны договорились продолжить начавшийся диалог. Представитель Кремля отметил, что инициатива стран Африки по Украине «очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций», однако российский лидер «проявил заинтересованность в ее рассмотрении». «Не все положения могут коррелироваться с основными элементами нашей позиции, но это не значит, что не нужно продолжать работать», — уточнил Песков.

В ходе переговоров с африканскими партнерами Владимир Путин отметил, что именно Киев отказывается от мирных переговоров. «Не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры», — напомнил он.

На встрече глава государства продемонстрировал парафированный украинской делегацией договор по итогам переговоров в Стамбуле в прошлом году, в котором идет речь о нейтралитете и гарантиях безопасности Украине. К документу есть приложение, которое касается в том числе вооруженных сил, добавил президент. «Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил (...) Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают, их хозяева, выбросили это все на свалку истории», — сказал Владимир Путин.

По словам президента, логика действий России в контексте конфликта является безупречной с точки зрения международного права и устава ООН.