Сечин назвал два первых города, которых уже нет

Может быть, в сотый раз вы услышите о том, что нынешний Петербургский международный экономический форум как-то раздался вширь: 17 тысяч участников из 130 стран. Вот так выглядит «изоляция России» — хочется напомнить нашим западным оппонентам.

Почему такой серьёзный интерес? Да очень просто: каждому хотелось бы узнать: почему страна, подвергшаяся столь большому количеству санкций, ещё не только жива, но и развивается?

Ответ на этот вопрос, на самом деле, прост и сложен одновременно.

Если просто, то сейчас наступило время стран, находящихся, так сказать, «в ресурсе». Это если в общем, а говоря конкретно про Россию — то есть имеющую не только минеральную и углеводородную базу, «лёгкие планеты» в виде обширнейших лесов, тысячи километров рек и значительную площадь озёр, но и серьёзнейший интеллектуальный потенциал, ещё и натренированный годами жесточайших санкций.

Если посложнее, то, похоже, западные эксперты изначально сделали неверный расчёт, не учтя, что в критические моменты российское общество сначала рефлексирует, но долго на этом не задерживается, а потом сосредотачивается, концентрируясь на своём выживании и даже улучшении жизненных условий, чтобы «два раза не вставать», как говорится.

Знакомые из стран – членов НАТО мне когда-то откровенно признавались: мы думали вы уже не поднимитесь после девяностых, никто бы не поднялся…

Именно эта мысль витала на пространствах форума: обретение суверенности – ценнейший продукт. А это обретение невозможно без базы, логистики и инвестиционной привлекательности. Тут даже либерально, так сказать, настроенные акторы излучали некоторый оптимизм.

За «базу» у нас традиционно отвечает ТЭК, за инвестиционную привлекательность, в значительной мере, тоже он, да и за логистику, по крайней мере, в России и на прилегающих территориях – во многом он же, честно говоря.

Не удивительно поэтому, что немало говорили на площадке ПМЭФ о Северном Морском пути и об Арктике, в развитии которых принимают участие многие из числа российских мейджоров.

Центральным событием ПМЭФ стало, конечно, выступление на пленарном заседании Владимира Путина, который дал достаточно резкую, но очень логичную оценку поведению западных акторов, подчеркнув многие риски, которыми сопровождаются их действия в последнее время.

Ещё одним ярким выступлением было выступление главы ПАО «Роснефть» Игоря Сечина под достаточно неординарным названием «Содом и Гоморра на энергорынке», которое, кстати, было выдержано в президентском стиле. Вина за хаос на этом рынке в выступлении была возложена на неоколонизаторов, играющих на нервах его участников с помощью пресловутой «зелёной повестки», которая оказалась и это уже понятно всем, несостоятельной. Тем не менее, многие акторы, завязшие в этом «болоте», продолжают упорствовать и тянуть остальных вниз, к чудовищным и неоправданным расходам.

Как заметил глава «Роснефти», «не имея ясно очерченных целей, состоятельных технологий, понимания долгосрочных последствий своих действий, они запустили процесс, породивший кризисные явления в мировой энергетике, раскрутивший инфляцию на мировых рынках».

Напомнил Игорь Сечин и о том простом факте, что нынче те конкурентные преимущества, которые получали европейские страны в виде относительно недорогих, качественных и надёжно поставляемых российских энергоносителей, перешли в распоряжение стран АТР, перехвативших эти ресурсы.

А добровольно-принудительный отказ от процветающего будущего уже очевидно приводит к катастрофическим и мало прогнозируемым последствиям на еврорынке: «локдауны и барьеры в торговле и инвестициях привели к стагнации, на смену сотрудничеству пришла фрагментация и регионализация. Все то, что мы привыкли считать признаками либеральной демократии и свободного рынка, перестает существовать».

Преимущества же, в том числе – климатические и природно-логистические, в результате глобального потепления в Арктике, получает Россия.

Нынешнее внимание США к этому факту скрыть не удаётся: не зря они буквально втягивают арктические страны Швецию и Финляндию в НАТО. Отвратительное поведение США и их сателлитов в Арктическом совете, когда там недавно председательствовала Россия, можно считать свидетельством перехода всех «красных линий», которые только можно себе представить – правового в этом было не больше позорного третирования российских спортсменов по линии МОК.

Возвращаясь к насущным проблемам в ТЭК, Игорь Сечин фактически вынес приговор нынешней «новой неуглеродной реальности». В частности, он отметил: «углеродная нейтральность недостижима в мировом масштабе с учетом текущего пула “зеленых” технологий – многие необходимые технологии все еще находятся на стадии опытных разработок. В то же время нефтегазовые технологии в настоящее время находятся на пике своего развития, по технико-экономической эффективности им нет равных, а по физическим показателям – плотности энергии и теплоте сгорания – их могут превзойти только неосвоенные пока водород и термоядерный синтез».

Ошибочность отказа о развития традиционных (углеродных) форм ТЭК уже очевидна – осталось это признать и работать над ошибками. То есть оказались правы те, кто указывал помешанным на «зелёной повестке» людям на пагубность затеи, но не был услышан. Нынче морок спал, незрячие прозрели или прозревают…

Как результат, ВР, Shell, ENI и другие мейджоры тихой сапой начали инвестировать в углероды обратно, сменив, так сказать, стратегические ориентиры. Однако, как отметил Игорь Сечин, «цирк продолжается» – теперь с потолком американского госдолга.

При этом он отметил: «Представляется крайне важным разделить две взаимосвязанных, но не идентичных проблемы – альтернативная резервная валюта на фоне медленного ослабления доллара, и быстрое формирование альтернативных платежно-расчетных систем между заинтересованными странами и экономиками».

Если США экономически уже не спасти, то спастись должны остальные страны, ориентирующиеся на свои национальные интересы и ставящие их во главу угла. И тут опять получается, что Россия была права в своих претензиях к Pax Americana.

Впрочем есть и хорошие новости: временное отсутствие интереса к нефти, катастрофическое недоинвестирование традиционного ТЭК со стороны западных стран привело к повышению нефтяных цен, в результате возникшего искусственно дефицита. И спрос продолжает расти: как заметил президент Владимир Путин на том же ПМЭФ, Африка и Азия развиваются стремительно, им требуется традиционная энергия. Соответственно, спрос на, прежде всего, углеводороды, растёт и будет расти, а Россия и другие страны, заботящиеся о будущем, будут работать над искоренением энергетической бедности.

В этом амплуа крупнейшие российские компании и, прежде всего, «Роснефть», имеют необходимые навыки выживания в сложнейших условиях и вполне доказали свою конкурентоспособность: мысль о «Ковчеге спасения», о котором акторы говорили на прошлогоднем форуме сменилась твёрдой уверенностью в будущем – в отходе от токсичной долларовой системы, формировании внутренних рынков, доступного кредита, не зависящего от внешних факторов, перенастройке логистики с учётом новых приоритетов и т. д.

А ещё осталось оставить санкционные «Содом и Гоморру», по образному выражению Игоря Сечина, позади и, уходя, не оглядываться.