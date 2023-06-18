Путин одобрил идею формирования рабочей группы из его администрации для координации ситуации в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания рабочей группы из его администрации для координации ситуации в зоне специальной военной операции.

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«Вы же знаете известную сентенцию "хотите загубить дело — создайте рабочую группу". Но идея правильная у вас. Надо подумать, я с вами согласен, я сам хочу это сделать», — заявил глава государства в ходе закрытой части встречи с военкорами 13 июня, кадры которой показал телеканал «Россия-1».

Президент отметил, что в зоне СВО постоянно бывают представители Кремля и правительства, в том числе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Марат Хуснуллин, а также вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

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«Но как бы рабочую группу создавать бессмысленно. Нужно какую-то системную работу наладить. Надо подумать... Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно там шастала там среди командиров», — сказал Путин.

Он предупредил, что тут «есть проблемы». «В армии должно быть единоначалие, понимаете», — пояснил глава государства, подчеркнув, что необходимо «собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным военно-техническим средствам».

Владимир Путин сообщил, что данные о потерях ВСУ, которые он получает, основываются в том числе на радиоперехватах. «Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника — они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», — заявил он.

Президент отметил, что «и они нас слушают, и мы», и рассказал, что информация стекается к нему «по большому количеству каналов», в частности, он регулярно общается напрямую с командирами батальонов, бригад, полков и дивизий.

Во вторник, 13 июня, Владимир Путин заявил на встрече с военкорами, что действия Москвы в ходе спецоперации будут складываться из потенциала, который сложится на момент окончания «контрнаступления» ВСУ. Президент подчеркнул, что ситуация на момент окончания наступательных действий Киева — «ключевой вопрос».