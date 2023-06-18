Владимир Ефимов: в Москве увеличили производство бумажных изделий в январе-апреле 2023 года

Предприятия Москвы увеличили выпуск бумажных изделий за первые четыре месяца 2023 года на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

В частности, ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона выпустили на 8,6% больше, чем в январе-апреле 2022 года, - 38 тыс. тонн. А продукции из негофрированных материалов на 59%, - 9,4 тысячи тонн, добавил заместитель мэра.

Показатели росли, в том числе, благодаря поддержке города, который оказывает столичным предприятиям финансовую помощь (субсидии, льготные и целевые займы), а также налоговые преференции.

Всего в столице на данный момент работают более 40 производителей бумажных изделий, напомнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Они выпускают одноразовую бумажную посуду, чековые ленты для кассовых аппаратов, банкоматов и факсов, самоклеящиеся материалы для изготовления этикеток и наклеек, товары для печати, в том числе специальную фотобумагу.

Производители могут получить поддержку города в Центре поддержки промышленности. Специалисты центра дают консультации по вопросам мер поддержки, локализации, финансирования и кредитования предприятий, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и другим.