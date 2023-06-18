ВСУ за сутки потеряли только на Запорожском направлении более 30 танков

В минувшие сутки ВСУ продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях.

Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Статьи по теме: Минобороны РФ рассказало о спецвыплатах за уничтожение и захват военной техники на Украине В Кремле объяснили, от чего зависят границы «санитарной зоны» на Украине

Отмечается, что самые активные действия происходили на Запорожском направлении.

«Противник силами до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области», — отмечается в сообщении военного ведомства. Уточняется, что грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток» все атаки были отражены.

Также сообщается, что в результате комплексного огневого поражения четырех колонн резервов ВСУ в районе Малой Токмачки уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин.

«За сутки в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин», — указывается в сводке.

На Южно-Донецком направлении, в районе Времевского выступа, за сутки отражены четыре атаки противника в районах Новодонецкого, Ровнополя (ДНР) и Новодаровки (Запорожская область).

Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, а также 38 боевых бронированных машин, среди которых бронетранспортер Striker.

На Донецком направлении действиями подразделений «Южной» группировки войск отражены восемь атак ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка (ДНР); за сутки уничтожено до 210 украинских боевиков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 239 вертолетов, 4686 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10156 танков и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11028 единиц специальной военной автомобильной техники», — подвели итог в оборонном ведомстве.