Акции дня: бумаги ТМК подогреты новостями о спросе на трубе

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 19 июня вышли бумаги «Трубной металлургической компании» (ТМК). За день бумаги подорожали на +19,66% до 178,30 рублей за штуку.

Как считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, рост мог быть спровоцирован ожидаемым усилением спроса на трубы большого диаметра для реализации контракта «Газпрома» на поставку газа в Узбекистан. Соответствующий договор был подписан сторонами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Экспорт в Узбекистан через Казахстан планируется начать в четвертом квартале 2023 года.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,51% до 2815,07 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,40% до 1051,7 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:00 мск составила 76,03 долларов за баррель (-0,12%). Российская валюта укреплялась – 84,07 руб. за доллар.