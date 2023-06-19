Bundesbank вынес неутешительный вердикт экономике Германии

Последние сомнения в том, что состояние немецкой экономики сильно оставляет желать лучшего, в середине июня развеялись. На основе уточненных данных, статистическая служба ФРГ Destatis заявила о технической рецессии. Согласно принятой методике, технической рецессией считается состояние экономики, в которой два квартала фиксируется спад.

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Именно это и произошло с экономикой ФРГ в последнем квартале 2022 года и первом квартале текущего года, когда был зафиксирован спад на 0,5% и 0,3% соответственно.

«Немецкую экономику ждет трудное восстановление после кризисов трех последних лет,- говорится в новом прогнозе Bundesbank, цитируемом Reuters.- Наибольшую угрозу для нее сейчас представляет высокая инфляция, которая наконец начала очень медленно снижаться».

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В 2023 году Bundesbank прогнозирует немецкой экономике спад на 0,3%. Это, между прочим, хуже прогноза Еврокомиссии (ЕК), которая ожидает ее роста по итогам года на 0,2%. Впрочем, нынешний прогноз главного банка ФРГ все же лучше предыдущего. Полгода назад экономисты Bundesbank предсказывали в этом году спад на 0,5%.

В следующем году, считают авторы прогноза немецкого центробанка, экономика начнет расти. На 2024 год обещан рост 1,2%, а на 2025-й – 1,3%. Оба этих прогноза ниже предыдущих.

Что касается инфляции, для которой целью ЕЦБ по-прежнему остаются 2%, то по итогам текущего года в Bundesbank ждут роста цен на 6%, что, кстати, ниже прогноза ЕК (6,8%). Прогноз по инфляции на два следующих года следующий: 3,1% в 2024 году и 2,7% в 25-м.

«Решительная монетарная политика является главным фактором в противостоянии экономическим и социальным рискам более настойчивой инфляции»,- в традиционном для глав центробанков ключе говорится в заявлении президента Bundesbank Йоахима Нагеля.

Банк давно выступает за ужесточение монетарной политики несмотря на серьезный спад в производственном секторе экономики. Тем не менее, ранее Нагель сомневался в целесообразности очередного подъема ставки до конца лета.

«В отношении высокой инфляции риски остаются существенными,- подчеркивают авторы прогноза главного немецкого банка.- Высокая инфляция продержится дольше, если произойдет значительный рост зарплат и прибыли», — излагают они свою логику.

Кристин Лагард, напомним, повысила учетную ставку в еврозоне до 3,5%, максимума за 22 года. Большинство инвесторов уверено в продолжении повышения ставки ЕЦБ и осенью: до 3,75% или даже 4% в сентябре или октябре.