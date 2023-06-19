ФСБ рассказала о пресечении серии терактов против руководства Запорожской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку совершения теракта в отношении представителей руководства Запорожской области со стороны главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины; задержана местная жительница.

«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Главным управлением разведки Министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации»,— говорится в ообщении Центра общественных связей ФСБ.

Установлен сотрудник украинской спецслужбы, руководивший завербованными жителями региона; задержана его пособница, рассказали в ведомстве. Изъяты средства совершения преступлений, определены каналы агентурной связи и способы финансирования. По данным ФСБ, злоумышленникам удалось получить «исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР МО Украины операций».

Уточняется, что украинские спецслужбы планировали взорвать автомобиль одного из представителей администрации Бердянска.

Органы внутренних дел Запорожской области возбудили в отношении задержанной уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч.2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатки).