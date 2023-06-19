Китай готов кардинально изменить глобальный авторынок

Председатель совета директоров Ford Motor Co. Билл Форд младший считает, что США еще не готовы к конкуренции с КНР в производстве электромобилей, несмотря на то, что несомненным лидером в секторе является американская компания Tesla. Он также подчеркнул, что его компания предпринимает все возможные меры для того, чтобы сократить отставание и составить конкуренцию китайским автопроизводителям.
«Они развивались очень быстро, они собирают их (электромобили) в огромных количествах и уже активно экспортируют, — сказал Билл Форд мл. в интервью CNN. — Здесь (в США) их пока нет, но мы полагаем, что в один прекрасный день они появятся. Поэтому мы должны быть готовы. И мы готовимся к этому.»
Китай вплотную приблизился к тому, чтобы стать вторым в мире экспортером легковых автомобилей и кардинально изменить глобальный автопром и авторынок. За последние два года экспорт китайских автомобилей вырос втрое и по состоянию на 31 декабря 2022 года достиг 2,5 млн единиц.
Ford в ответ объявил в этом году о планах инвестировать 3,5 млрд долларов в строительство в Мичигане завода по производству аккумуляторов для электромобилей. При этом автогигант вызвал недовольство американских патриотов, заявив о применении технологий китайской компании Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.
Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил на днях, что США должны ликвидировать преимущество Китая по аккумуляторам для электромобилей.
«Мы сейчас только лицензируем технологии, — объясняет Билл Форд мл., праправнук основателя империи Ford Генри Форда. — Крайне важно, чтобы наши инженеры во всем разобрались и чтобы мы со временем могли бы выпускать их сами.»
Форд считает, что производство на территории Америки очень важно, поскольку производственные рабочие места обладают мультипликативным эффектом и могут укрепить всю американскую экономику.
Китай сейчас является активным игроком на европейском рынке, где в основном продаются электромобили, сделанные Илоном Маском в Китае. Пекину сейчас принадлежат такие известные европейские бренды, как Volvo и MG, а также другие — например, Dacia Spring или BMW iX3, которые тоже собирают в Китае.
Президент и исполнительный директор Ford Джим Фарли заявил в мае, что производители китайских электромобилей являются их главными конкурентами. Ford, по его мнению, если хочет победить в этой конкурентной борьбе, нуждается или в очень удачных моделях, или в снижении цен.
«Думаю, мы считаем главными конкурентами не GM или Toyota, а китайцев, — заявил в прошлом месяце Джим Фарли. — Китай, вот кто станет главным локомотивом (в секторе электромобилей).»