Китай готов кардинально изменить глобальный авторынок

Председатель совета директоров Ford Motor Co. Билл Форд младший считает, что США еще не готовы к конкуренции с КНР в производстве электромобилей, несмотря на то, что несомненным лидером в секторе является американская компания Tesla. Он также подчеркнул, что его компания предпринимает все возможные меры для того, чтобы сократить отставание и составить конкуренцию китайским автопроизводителям.

«Они развивались очень быстро, они собирают их (электромобили) в огромных количествах и уже активно экспортируют, — сказал Билл Форд мл. в интервью CNN. — Здесь (в США) их пока нет, но мы полагаем, что в один прекрасный день они появятся. Поэтому мы должны быть готовы. И мы готовимся к этому.»