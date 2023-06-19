Глава Крыма сообщил о двух сбитых за ночь беспилотниках

Система ПВО сбила в Крыму два беспилотных аппарата в ночь на понедельник, 19 июня.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В Крыму и Севастополе действует высокий, «желтый», уровень террористической опасности, введен режим среднего уровня реагирования. Полуостров регулярно пытаются атаковать украинские дроны. В частности, 15 июня над территорией Крыма зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов удалось сбить силами противовоздушной обороны, три были заглушены и посажены средствами РЭБ.