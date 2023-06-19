Глава ВТБ предупредил об опасности традиционных валютных сбережений

Как заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1», все больше расчетов в области внешней торговли проводится именно в рублях. При этом глава банка в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подчеркнул, что держать сбережения в западных валютах сегодня «очень опасно».

Статья по теме: Текущая инфляция — 5% годовых, и она не растет

«Я думаю, что да, — сказал глава банка в ответ на вопрос, советует ли он хранить сбережения в рублях. — Держать сегодня сбережения в западных валютах очень опасно, да и банки эту валюту уже не принимают, поэтому я считаю, что можно держать в рублях». Андрей Костин также обратил внимание, что именно в рублях сегодня проводится все больше расчетов в области внешней торговли.

Доллар США и валюты некоторых европейских стран, а позднее единая евровалюта стали популярными средствами хранения сбережений в России в период перехода к рыночной экономике (до того операции с иностранной валютой были уголовно наказуемым деянием, причем полностью соответствующая статья УК отменена только в 1994 году, но до этого претерпела значительное смягчение). Со временем эти валюты стали традиционным средством накопления.

Статья по теме: ЦБ объяснил, почему рискованно держать сбережения в долларах и евро

Времена галопирующей инфляции, делавшей эти валюты единственным убежищем, действительно прошли. Сейчас невысокая официальная инфляция и умеренные колебания курса рубля делают его приемлемым средством сбережения. Мощным приходом на российский валютный рынок отметился в минувшем году юань.

Однако вряд ли россияне быстро изменят предпочтения, а слова Костина об опасности пощекочут нервы, но к сбросу доллара и евро не приведут. Профессионалы же настроены в отношении "валютного перехода" оптимистично.

Основная альтернатива

Костин говорил про западные и недружественные валюты, а не в принципе инвалюты, подчеркнул в комментарии «Эксперту» главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич,. Основные риски связаны с такими валютами, как доллары и евро, подтверждает он. В рамках 2022 года они перешли в разряд валют недружественных стран, в результате чего появились определённые ограничения, дополнительные расходы и риски, связанные с хранением и переводами в данных валютах.

При этом валютам дружественных стран подобные проблемы не свойственны, хотя, по словам аналитика, они могут иметь специфические риски, связанные с монетарной политикой государства-эмитента, что делает их менее устойчивыми. Часть из них обладает низкой ликвидностью, то есть могут возникнуть сложности с их покупкой/продажей.

«Однако есть и такие примеры, как китайский юань. Валюта представляет одну из ведущих мировых экономик, имеет высокую ликвидность (на Мосбирже объем торгов юанем часто превышает объем торгов долларом), растет торговый оборот между Китаем и Россией, что делает ее интересной для бизнеса, а Народный Банк Китая проводит разумную денежно-кредитную политику. В результате, китайская валюта стала одной из основных альтернатив валютам недружественных стран с точки зрения возможностей по диверсификации вложений по валютам», — говорит Богдан Зварич.

Плюс к этому, добавляет эксперт, банки в последнее время активно развивают линейки вкладов в юанях, что позволяет гражданам не только диверсифицировать свои вложения по валютам, но и получать процентный доход.

С валютами дружественных стран тоже не все однозначно, высказывает опасение политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Китайские банки стремятся избежать вторичных санкций от США, так же, как и банки стран СНГ, стремящиеся ограничить финансовую активность из России. «В этой ситуации, совет Костина, который он дал на ПМЭФ-2023: «жить в рублях и не смотреть на курс валют», выглядит адекватным, для тех, чьи накопления и доходы имеют скромный объем. Тем людям, кто оперирует более крупными суммами, фактически рекомендуется принимать решение самостоятельно и принять все сопутствующие риски», — советует политолог.