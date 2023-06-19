Китай завалил все индексы: свои, азиатские и европейские

После заметного снижения в мае европейские акции с первых дней июня в целом набирали высоту. И в пятницу STOXX 600 было вернулся на уровень 23 мая, а германский DAX даже смог выйти на исторический максимум. Но уже следующий торговый день все изменил.

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В понедельник биржи в США не работали – и главным генератором новостей для рынка по праву должна была стать другая крупнейшая экономика мира. Однако на этот раз для падения мировым рынкам хватило простой неразговорчивости Китая.

Инвесторы надеялись, что после заседания в пятницу Госсовет КНР объявит сегодня о новых мерах поддержки экономики. Вера рынков в это особенно возросла после неожиданного снижения Народным банком Китая ставки по некоторым программам кредитования. Аналитики сочли это сигналом перехода к более мягкой политике и ждут, что уже завтра в КНР объявят о снижении базовой ставки с 3,65% до 3,55%.

Госсовет, однако, воздержался от обнародования каких-либо конкретных предложений, заявив, что правительство изучает новые меры, которые будут приняты «своевременно». Этого оказалось достаточно для того чтобы уронить сначала китайские, японские и корейские, а затем и европейские акции.

В Азии разочарованные инвесторы продавали технологические компании. Alibaba Group, JD.com и Baidu упали более чем на 3%, обвалив Hang Seng Tech на 2,9%. Но рынки отскочили на новостях о встрече председателя КНР Си Цзиньпина с госсекретарем США Энтони Блинкеном – и закрылся гонгонгский технологический индекс падением на 1,3%.

Японский Nikkei 225 потерял 1%, южнокорейский Kospi – 0,6%. В материковом Китае Shanghai Composite снизился на 0,5%, а Shenzhen Component упал на 0,28%.

STOXX 600 потерял по итогам дня 1%, причем в минусе оказались почти все его сектора. Германский DAX и французский CAC 40 тоже потеряли примерно по проценту.

Были, естественно, в Европе и собственные проблемы. Так, акции производителя лабораторных принадлежностей Sartorius упали на 15,7% после того, как компания снизила прогнозы на 2023 год. Акции производителя медицинского оборудования Getinge рухнули на 16,2% –компания заявила, что столкнулась с проблемами, которые ударят по прибыли.

Влияние КНР на европейский бизнес трудно переоценить. Так, акции крупнейшего в Китае производителя предметов роскоши – а заодно и самой дорогой компании Европы – LVMH упали на 1,8%. Но китайский рынок важен и для многих других европейских отраслей и отдельных компаний.

Между тем американские аналитики, не прерываясь на выходные в США, продолжают нагнетать. Goldman Sachs Group, которая уже снизила свой прогноз роста КНР в этом году до 5,4% с 6%, говорит, что Пекин сейчас ограничен в возможностях поддержки экономики. Причинами они называют сокращение населения, ограничивающее спрос на жилье, повышенный уровень долга и призывы Си Цзиньпина обуздать спекуляции недвижимостью. Стимулирование, считают они, будет «целевым и умеренным».

«Следование по тому же старому пути использования инфраструктуры для обеспечения сильного экономического подъема было бы несовместимо с тем типом высококачественного роста, необходимость которого неоднократно подчеркивало руководство страны», – написал экономист Goldman Sachs Хуэй Шань.

