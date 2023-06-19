Китайские производители заинтересовались в организации предприятий по выпуску БПЛА в России

Небольшие производители беспилотников из КНР ведут переговоры о запуске производства с российскими компаниями.

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Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на игроков рынка.

Уточняется, что речь идет о двух вариантах — первый предполагает открытие китайскими производителями самостоятельных линий в РФ, второй — совместное предприятие с российскими разработчиками. Среди возможных инвесторов упоминаются компании ZeroZero, Fimi и AEE, минимальная стоимость беспилотников этих компаний — 14 тыс. руб.

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Один из собеседников газеты рассказал о переговорах между российскими и китайскими компаниями о совместном производстве «крупногабаритных сельскохозяйственных дронов».

По словам гендиректора «Русдронопорта» Николая Ряшина, китайские производители не заинтересованы в локализации выпуска из-за небольшого размера российского рынка. Другой источник издания считает, что изготовленные в РФ дроны будут дороже сделанных в Китае, и указывает на незначительную долю продаж в России для китайских компаний.

Председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич между тем расценивает российский рынок как быстрорастущий и выражает уверенность, что крупные китайские бренды не пожелают участвовать в локализации, чтобы не терять западных клиентов, в то время как небольшие игроки вполне могут рассмотреть такую возможность. «Производство в России может стать для китайского производителя конкурентным преимуществом, особенно если попадет под программу господдержки», — добавил он.

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По словам другого источника издания, китайские компании заинтересованы в этом из-за проблем с сертификацией, так как Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) «ограничила сертификации ввозимых дронов из-за того, что они работают на тех же частотах, что и оборудование МЧС, МВД и прочих ведомств.

Уточняется, что китайские дроны работают на частотах Wi-Fi 2,3–2,5 ГГц и 5,7–5,8 ГГц — такое оборудование подлежит сертификации или нотификации ФСБ и ФСТЭК при прохождении таможни, с чем могли возникнуть сложности при ввозе новых моделей.