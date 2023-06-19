Минобороны РФ рассказало о групповом ударе по местам хранения зарубежной военной техники

В ночь на 19 июня Вооруженные Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства.

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Об этом сообщило российское Министерство обороны. «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — подчеркнули в военном ведомстве.

В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях, отмечается в сводке Минобороны. «На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ», — говорится в сообщении. Уточняется, что уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.

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«Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены две атаки противника, в ходе которых подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины», — указывается в сводке.

Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки превысили 100 украинских военнослужащих, три танка и 10 боевых машин пехоты.

«На Донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой народной республики», — сообщили также в Минобороны РФ, добавив, что на этом направлении потери противника составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

На Купянском направлении пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, общие потери противника за сутки составили до 45 военных и еще одна САУ Krab.

На Красно-Лиманском направлении пресечена деятельность трех украинских ДРГ, уничтожено до 105 военнослужащих. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также артиллерийская система М777 производства США.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, отмечается также в сводке российского оборонного ведомства.