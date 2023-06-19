Минобороны РФ рассказало о групповом ударе по местам хранения зарубежной военной техники

В ночь на 19 июня Вооруженные Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства.
Об этом сообщило российское Министерство обороны. «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — подчеркнули в военном ведомстве.
В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях, отмечается в сводке Минобороны. «На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ», — говорится в сообщении. Уточняется, что уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.
«Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены две атаки противника, в ходе которых подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины», — указывается в сводке.
Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки превысили 100 украинских военнослужащих, три танка и 10 боевых машин пехоты.
«На Донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой народной республики», — сообщили также в Минобороны РФ, добавив, что на этом направлении потери противника составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
На Купянском направлении пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, общие потери противника за сутки составили до 45 военных и еще одна САУ Krab.
На Красно-Лиманском направлении пресечена деятельность трех украинских ДРГ, уничтожено до 105 военнослужащих. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также артиллерийская система М777 производства США.
Средствами противовоздушной обороны в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, отмечается также в сводке российского оборонного ведомства.