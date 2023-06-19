Новогодние праздники в 2024 году продлятся с 1 по 8 января

Минтруд РФ подготовил проект правительственного постановления о выходных днях в 2024 году.

Согласно документу, который в настоящий момент представлен на общественное обсуждение, на майские праздники запланировано по четыре выходных дня, а новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января включительно.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, проектом постановления предлагается следующий механизм переноса: выходные 6 (суббота) и 7 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно», — указывается в сообщении ведомства.

Также предлагается перенести дни отдыха с 27 апреля (суббота) на 29 апреля (понедельник) и со 2 ноября (суббота) на 30 апреля (вторник), а также с 28 декабря (суббота) на 30 декабря (понедельник).

Таким образом, в 2024 году предлагается установить следующие дни отдыха: с 1 по 8 января 2024 г. (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года, уточняют в министерстве); с 23 по 25 февраля; с 8 по 10 марта; с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; 3-4 ноября и 29-31 декабря.