Пекин наносит новый удар по американскому доллару

В понедельник, 19 июня, начинается новый этап в процессе интернационализации юаня. Речь идет о двухвалютном механизме, при котором более двух десятков китайских компаний смогут продавать свои акции на Гонконгской бирже Hong Kong Stock Exchanges and Clearing (HKEX) как в гонконгских долларах, так и в юанях. Среди 24 компаний, участвующих в механизме, такие гиганты, как Alibaba и Tencent. На первом этапе участниками механизма будут иностранные инвесторы с юаневыми счетами, но со временем его распространят и на материковых инвесторов. Считается, сообщает Reuters, что только в Гонконге на счетах лежат 833 млрд юаней (117 млрд долларов).

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По мнению специалистов, запуск двухвалютного механизма свидетельствует о желании Пекина создать новый канал для интернационализации юаня, т.е. расширить его использование за пределами КНР. Потенциальными участниками могут стать, к примеру, инвесторы с юаневыми счетами в таких странах, как Россия, которые в результате санкций или по каким-то другим причинам исключены из глобальной финансовой системы.

«Китай расширяет интернационализацию юаня для того, чтобы ослабить геополитические риски и уменьшить влияние доллара», — объясняет планы Пекина стратег по капитальным инвестициям в China Asset Management Co. Дин Вэньцзе.

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По мнению Дина, запуск двухвалютного механизма является очень важным шагом в финансовой стратегии Китая. Он уверен в большом будущем механизма и в том, например, что, кроме акций, со временем его распространят и на облигации, и даже альтернативные финансовые активы.

Запуск нового механизма интернационализации юаня происходит на фоне постоянно растущего пакета сделок Пекина по торговле с другими странами в национальных валютах. Юанями происходит сейчас оплата и ближневосточной нефти, и импорта самых разных видов сырья из постоянно растущего списка стран, возглавляемого Россией и Бразилией. Готова платить за импорт из Китая не долларами, а юанями и Аргентина.

Американский доллар остается ведущей мировой валютой, но он, причем, это признают и в самих США, слабеет. На доллар сейчас приходится 42% всех торговых сделок. Доля юаня составляет всего лишь 2,29%, но у китайской валюты впечатляющая динамика роста: за два последних года его доля выросла на 17,4%.

Особенно активно действует КНР по интернационализации юаня в июне. Под давлением Пекина, правительство Пакистана впервые расплатилось китайской валютой с Россией за российскую нефть.

«Интернационализация юаня означает использование его не только в торговле, в физических товарах или услугах, — объясняет Дун Чэнь, возглавляющий отдел исследований в Pictet Wealth Management. — Речь идет также об инвестиционных инструментах».

Для иностранных инвесторов, имеющих юаневые счета, покупка акций в Гонконге, добавляет он, значительно облегчит использование китайской валюты. Инвесторы, решившие воспользоваться двухвалютным механизмом, смогут сами выбирать валюту для операций на HKEX между гонконгскими долларами и юанями. В список компаний, акции которых будут участвовать в механизме, кроме Alibaba и Tencent, вошли также AIA Group, Sun Hung Kai Properties и Hang Seng Bank Ltd, бумаги которых не зарегистрированы на биржах материкового Китая.

Эксперты ожидают первое время низкий интерес к торговле акциями в юанях из-за краткосрочных рисков, среди которых они называют снижение курса юаня (его курс к доллару сейчас самый низкий с ноября 2022 года) и общую волатильность рынков, связанную с недостаточно быстрым восстановлением китайской экономики после снятия коронавирусных ограничительных мер в конце прошлого года. Однако спрос на юани на Гонконгской бирже, по всеобщему мнению, будет быстро расти. Перспективы у двухвалютного механизма неплохие, учитывая ослабление позиций американского доллара на международных финансовых площадках и усиливающееся желание инвесторов под нарастающим давлением политической нестабильности найти альтернативу как доллару США, так и гонконгскому доллару, привязанному к американскому тезке.