РФ и Белоруссия будут противостоять попыткам дестабилизации ситуации — Песков

И Россия, и Белоруссия будут противостоять попыткам покушений на стабильность в обеих странах.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс»
«У Минска и у Москвы очень много недругов и даже врагов. И, конечно, среди них есть и те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность — и на стабильность в Белоруссии, и на стабильность в Российской Федерации», — заявил представитель Кремля.
Таким образом Песков прокомментировал публикации в СМИ о том, что покинувшие республику граждане Белоруссии готовят государственный переворот, и о том, что эта подготовка ведется в Польше.
Дмитрий Песков подчеркнул, что и Москва, и Минск «исполнены решимости противостоять этим попыткам».