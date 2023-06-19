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РФ и Белоруссия будут противостоять попыткам дестабилизации ситуации — Песков

19 июня 2023, 13:58
kremlin.ru

И Россия, и Белоруссия будут противостоять попыткам покушений на стабильность в обеих странах. 

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс»

«У Минска и у Москвы очень много недругов и даже врагов. И, конечно, среди них есть и те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность —  и на стабильность в Белоруссии, и на стабильность в Российской Федерации», — заявил представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал публикации в СМИ о том, что покинувшие республику граждане Белоруссии готовят государственный переворот, и о том, что эта подготовка ведется в Польше.

Дмитрий Песков подчеркнул, что и Москва, и Минск «исполнены решимости противостоять этим попыткам».