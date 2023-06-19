Рынок акций продемонстрировал стальные нервы

Ситуация на российском рынке акций в целом начинает ухудшаться. Дивидендный сезон, ставший основным драйвером роста в последние месяцы, практически закончился. Основные дивиденды уже получены инвесторами, и многие из тех, кто хотел их реинвестировать, уже сделали это.

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Нет позитивных подвижек и в геополитике. Более того, на текущей неделе Запад может принять очередной пакет санкций, который сократит лазейки для обхода уже введенных запретов. Впрочем, ряд экспертов полагают, что каждый новый пакет санкций просто порождает новый инструментарий для их обхода, и ничего критичного очередные рестрикции с собой не принесут.

Нефть упорно рисует довольно прочный боковик с границами $72–78 за баррель, и пока не видно поводов, которые могут вывести «черное золото» из этого диапазона.

На все это накладывается тот факт, что с точки зрения технического анализа Индекс Мосбиржи достиг очень сильного сопротивления 2800–2830 пунктов, и перекупленность рынка высока.

С учетом того, что сегодня с утра нефть дешевела примерно на процент, неудивительно, что торги открылись легким снижением котировок большинства высоколиквидных акций. Однако многие трейдеры по-прежнему пока настроены на покупки и ищут новые идеи, ориентируясь на новости.

Главной новостью сегодняшнего дня для инвесторов стало заявление гендиректора «Северстали» Александра Шевелева: в интервью «Интерфаксу» он сказал, что по итогам второго квартала компания ожидает сильных операционных результатов. Кроме того, Шевелев намекнул на возможность скорого возвращения к выплатам дивидендов. «Дивидендная передышка, вероятно, не будет длиться вечно», – сказал он.

Ранее инвесторы очень любили акции «Северстали», НЛМК и ММК за щедрые дивиденды, которые к тому же выплачивались несколько раз в год. Однако после начала СВО «большая тройка» сталеваров перестала делиться прибылью с акционерами.

И вот сегодня все три бумаги, ранее торговавшиеся чуть хуже рынка, вышли в лидеры роста: «Северсталь» подорожала на 6,6%, ММК – на 4,7%, НЛМК – на 4,6%. Инвесторы считают, что как только одна из этих компаний примет решение о распределении части прибыли, так ее почин тут же поддержат другие.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, например, что «Алроса» может выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 г. в случае сохранения стабильной ситуации на рынке алмазов. Крупнейшими акционерами «Алросы» являются Российская Федерация и Республика Якутия. За прошлый год компания дивидендов не выплачивала. А сегодня акции компании выросли более чем на 3%.

Возможно, рост выглядит избыточным, поскольку мировой рынок алмазов не идеален для «Алросы».

«Что касается ситуации со спросом и ценами, то здесь не все радужно, – полагает главный аналитик ПСБ Алексей Головинов. – Ведущие мировые компании сообщают о падении спроса. Продажи De Beers в текущем году заметно ниже уровня 2022 года. Как совокупный результат, так и среднемесячный показатель ниже значений прошлого года более чем на 20%. Таким образом, потенциальная дивидендная доходность «Алросы» может оказаться достаточно низкой.»

Уже больше месяца продолжается мощное ралли в акциях «Роснефти». С 8 мая капитализация крупнейшей российской нефтяной компании выросла почти на 29%. В том числе сегодня бумага подорожала на 1,2% благодаря техническим факторам и небольшому отскоку цен на нефть.

Однако одновременно с этим о снижении инвестиционного оптимизма свидетельствует динамика «хуже рынка» акций Сбера, которые сегодня подешевели на полпроцента. И всё же все аналитики продолжают считать эту бумагу одной из самых сильных.

По рынку ходят предположения, что некоторые российские крупные эмитенты могут пойти по пути «Магнита», предложив недружественным нерезидентам продать их «замороженные» акции с дисконтом более чем 50%.

(Если эту схему одобрят власти, то одним из первых кандидатов на покупку называют Сбер, который обладает огромным запасом свободной ликвидности.) Такие действия станут мощным драйвером для роста акций, которые могут быть либо погашены, либо проданы «дружественным» инвесторам по ценам, близким к рыночным. В первом случае число акций в свободном обращении снизится, тем самым вырастет прибыль на одну акцию и, соответственно, дивиденды. Во втором случае эмитент получит дополнительную прибыль, часть которой также пойдет на выплату дивидендов.

Рубль начал день со снижения, но просадка была быстро выкуплена и по итогам дня российская валюта к доллару не изменилась. Некоторые трейдеры говорят, что сейчас немного активизировались экспортеры, которым на следующей неделе нужно будет рассчитаться с государством по налогам.

Обычно в это время рублевые «медведи» проявляют повышенную осторожность, поскольку в любой момент на рынок может выйти большой объем долларов или юаней.

С технической точки зрения, рубль в паре с долларом четвертый день находятся в боковике, колеблясь вокруг отметки 84. Прошлый боковик продолжался 8 сессий, позапрошлый – 13.