США и Китай не смогли договориться о восстановлении каналов связи по военной линии

Вашингтон и Пекин не достигли какой-либо договоренности о восстановлении каналов связи между военными.

Как заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, который ранее сегодня встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, сторонам необходимо продолжать работу над решением этого вопроса.

«Я думаю, военные каналы связи необходимы. По состоянию на данный момент Китай не согласился продвинуться в решении этой проблемы. И я думаю, это проблема, над которой нам следует продолжать работу. Очень важно восстановить эти каналы», — заявил Блинкен.

По его словам, хотя «сиюминутного прогресса» по теме восстановления коммуникации между военными двух стран нет, для Вашингтона этот вопрос «остается в центре внимания».

Блинкен пояснил, что взаимодействие по военной линии необходимо для того, чтобы избежать инцидентов в воздухе и на море.

Энтони Блинкен 19 июня провел встречи с председателем и главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

Госсекретарь США заявил, что поддержит мирную инициативу Китая по Украине при условии, что она будет основываться на закрепленных в уставе ООН принципах. Кроме того, Блинкен высказался за продление черноморской зерновой инициативы, указав на то, что это важно для развивающихся стран.