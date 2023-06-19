Tank 500: борьба за престол на рынке внедорожников

«Король умер. Да здравствует король!» -- эту традиционная фраза, которую произносили в средние века в момент провозглашения нового монарха на престоле, вспоминается в связи с официальным появлением в российских автосалонах большого китайского джипа Tank 500. Новинка имеет все шансы претендовать на королевское место российского рынка тяжелых внедорожников, с которого официально ушла Toyota со своей ранее культовой для многих моделью Land Cruiser.

Бренд Tank был запущен одним из ведущих китайских автопроизводителей Great Wall Motors (GWM) три года назад. Сначала под таким названием дебютировала среднеразмерная модель Tank 300, которая за несколько месяцев вышла в первую десятку самых продаваемых авто в КНР. Чуть позже в августе 2021 года на автосалоне в Чэнду была представлена вторая модель марки – Tank 500.

«Пятисотый» с длиной в 4,9 метров чуть меньше упомянутого выше Toyota Land Cruiser 300 и больше Toyota Land Cruiser Prado. Сделан Tank 500 основательно: надежность машины обеспечивает рамная конструкция, специально для российского рынка все элементы кузова (кроме крыши) оцинкованы. Производитель заявляет, что прототипы модели перед запуском в серийное производство в рамках заводских испытаний прошли более 6 млн километров в 18 типах окружающей среды, в том числе десятки тысяч километров были пройдены по России.

Брутальность китайского внедорожника визуально подчеркивается, в частности, за счет массивной хромированная решетка радиатора. А при открытии двери или багажника ощущается, что в машине «много железа». В салоне также все выглядит основательно, при этом интерьер никак нельзя назвать минималистичным. Настроение премиальности здесь создает ровная прострочка высококачественной кожи, выразительные металлические вставки. На выбор предлагается классически черный цвет, элегантно коричневый, сине-бежевый, очень удивляет стилистически смелая белая отделка сидений с сине-фиолетовыми элементами, напоминающими элитные «Роллс-Ройсы».

В движение автомобиль приводится мощным двигателем в конфигурации V6 и двойным турбонаддувом. Трехлитровый мотор развивает 299 л.с. и по паспорту способен разогнать внедорожник с массой более 2,5 тонны за 9,6 секунды. Мотор сочетается с 9-ступенчатой коробкой передач, который достаточно плавно передает крутящий момент на колеса в том числе в сложных дорожных условиях. Проходимость машины обеспечивает большой дорожный просвет (224 мм), неплохие углы въезда и съезда (29,5 и 24 градусов), а также функциональный полный привод, который с возможностью блокировки обоих межосевых дифференциалов и понижающему ряду передач.

Испытать внедорожные свойства Tank 500 журналистам было предложено на специальном полигоне под Санкт-Петербургом, где машина исправно штурмовала брод глубиной в 600 мм (заявленная глубина преодолеваемого брода составляет 800 мм) и справлялась с диагональным вывешиванием по большим валунам и бревнам. На скоростной трассе машина также чувствует себя уверенно и позволяет получать удовольствие от вождения на извилистых участках без сильных завалов, кренов и запаздываний с реакциями на руление.

Еще в большом внедорожнике неплохая шумоизоляция, штатная акустическая система детализировано воспроизводит ноты любимых музыкальных композиций. Единственно, нельзя сказать, что Tank 500 идеален с точки зрения плавности хода. Задняя рычажная подвеска с неразрезным мостом отрабатывает неровную дорогу с отдачей на кузов, но это может беспокоить разве что на очень ухабистой дороге. Комфорт на штатной трассе вполне удовлетворителен.

Особенно Tank 500 впечатляет своей мультимедией: головной дисплей с внушительной диагональю в 14,6 дюймов с хорошим разрешением, яркостью, четкостью, мгновенным откликом на нажатие даст фору японским конкурентам. Не уступают по уровню и многочисленные электронные помощники: без нареканий работает активный круиз-контроль с функцией автоматического торможения в экстренной ситуации и такие системы, как удержание рядности в полосе, самостоятельное движение в пробке на малых скоростях, сканеры дорожных знаков и мертвых зон. Камеры по периметру исправно передают на дисплей детали об окружающей обстановке, тут можно запустить функцию «прозрачный капот». Еще в машине понравилась такая опция, как запоминание последний 50 метров движения, когда авто без участия водителя может задним ходов выехать по пути заезда, например, в тесный дворовый переулок.

Старт бренда Tank на российском рынке пока можно назвать успешным: по данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) за первые пять месяцев текущего года модель Tank 300 занимает 17-е место в общем рейтинге продаж с показателем в 1,12 тыс. проданных автомобилей, уступая идущим немного впереди таким моделям, как FAW Bestune T77 (1,38 тыс.) и Geely Monjaro (1,42 тыс.). Весомым аргументом в борьбе лидерство в сегменте тяжелых внедорожников у Tank 500 также является цена. Если стоимость поставляемого по параллельному импорту Toyota Land Cruiser в России сейчас составляет порядка 10 млн руб., то «пятисотый» у официального дилера обойдется вдвое дешевле. Tank 500 предлагается в автосалонах в двух комплектациях: в начальном исполнении Adventure цена начинается с отметки в 5,19 млн руб., топовый вариант Premium имеет рекомендованную розничную цену в 5,79 млн руб.