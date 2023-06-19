Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных экзаменов — Голикова

Участники спецоперации будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Аналогичные меры поддержки предоставят детям медработников, погибших в период пандемии.

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Об этом на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с заместителями заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она уточнила, что решения были выработаны после обращения председателя Госдумы по этому вопросу.

«Участники специальной военной операции будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний», — заявила Голикова.

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Также она сообщила, что проходящие обучение на платной основе смогут перейти на бесплатное обучение уже в 2023-2024 учебном году. «С этой целью правительство наделяется полномочием по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в образовательных организациях высшего образования», — рассказала вице-премьер.

Кроме того, участникам СВО и детям врачей, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будет предоставлено право обучаться бесплатно на подготовительном отделении, добавила зампред правительства.

По словам Голиковой, меры готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию.