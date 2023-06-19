Узбекистан закупит у России около 6 млрд куб. м газа в течение двух лет

Узбекистан договорился с Россией о покупке газа в течение двух лет, годовой объем составит около 2,8 млрд куб. м.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

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«Договор купли-продажи газа заключен между АО "Узгастрейд" и ООО "Газпром экспорт" сроком на два года», — говорится в сообщении.

Документ, в котором идет речь о поставках в объеме около 2 млрд 800 млн куб. м в год, подписали министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Отмечается, что 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума принято соглашение о поставках газа в Узбекистан из России, подписана «дорожная карта» подготовки необходимой для этого газотранспортной системы.

Контракт разработан «на полных коммерческих условиях» и направлен на удовлетворение «ежегодно растущей потребности потребителей республики в природном газе и беспроблемное проведение осенне-зимнего сезона», подчеркивается в сообщении.

С 1 октября этого года планируется начать импорт 9 млн куб. м природного газа в сутки, передает «Интерфакс».