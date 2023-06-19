В Крыму взорвался автомобиль помощника вице-премьера Запорожской области

При взрыве автомобиля в ночь на 19 июня в Симферополе пострадали помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Уточняется, что ЧП произошло около 4 утра на Евпаторийском шоссе. Епифанов ехал за рулем автомобиля Land Cruiser, в какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. «После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%)», — написал Рогов.

Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Официально о причине взрыва пока не сообщается.

Известно, что за день до инцидента газовый баллон в автомобиле проверили на станции техобслуживания в Симферополе.