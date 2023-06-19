Восемь человек пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Восемь мирных жителей получили ранения при обстреле со стороны украинских боевиков в Валуйках Белгородской области.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По городу Валуйки за минувшие сутки выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов "Града". Пострадали восемь человек», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в больницу доставили ребенка с переломом ключицы, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, а также трех женщин с осколочными ранениями и контузией; еще двое мужчин и одна женщина с легкими осколочными ранениями и контузией обратились за медпомощью самостоятельно.

«Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — рассказал Гладков.

Он добавил, что повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных домовладения: в зданиях выбиты окна, посечены фасады. Кроме того, повреждения получили три легковых автомобиля.

Губернатор сообщил также об обстрелах в Волоконовском районе, где за сутки зафиксировано 55 прилетов. В Белгородском районе по селу Солнцевка было выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Бочковка — пять, по селу Наумовка — два. В Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 15 минометных снарядов, отметил Гладков; в Краснояружском районе из миномета обстреляны окраины сел Графовка и Демидовка. В Шебекинском городском округе 11 минометных снарядов выпущено по поселку Ленинский, восемь — по селу Терезовка, пять — по МАПП Шебекино, три — по селу Белянка. Из ствольной артиллерии обстреляны село Муром и территория между селами Графовка и Безлюдовка, рассказал глава региона. Уточняется, что ни в одном из эти населенных пунктов пострадавших нет.