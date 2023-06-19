Выходные на автогонках: можно испытать лично

Два дня наполняются под завязку массой самых нестандартных событий: перед глазами, как на ладони проносятся спортивные машины виртуозно управляемые пилотами на крутых виражах, каждые 10-15 секунд из соперничества какая-то машина выбывает, между заездами на просторной площадке автодрома происходит масса активностей для гостей всех возрастов и пола, полуфинал – финал и долгожданная кульминация с награждением с обливанием шампанским победителей этапа. И это очень сжатое описание всего происходящего.

Недавно в Нижнем Новгороде прошел второй этап (первый был на подмосковном автодроме Moscow Raceway) гонок Гран При Российской Дрифт Серии (РДС). Любители, знатоки автоспорта и, естественно, болельщики стягиваются на подобные события со всех городов. Это в основном вовлеченная и знающая аудитория, но постепенно становится понятно, что она масштабируется и добавляется теми, кто наслышан о зрелищности и видел по каким-то медийным каналам как атмосферно все происходит. Конечно, можно смотреть автогонки по телеканалу, и он есть у РДС, но совсем другое дело, когда есть возможность посетить гонки в живую. В течении года этапы проходят по разным городам, расписание известно и всегда можно выбрать место, куда удобнее и интереснее съездить и посмотреть автогонки и погулять по городу, отдохнуть день или два вместе с друзьями или семьей на свежем воздухе.

Место для впечатлений

На автодроме все кипит и даже порой загорается в прямом смысле, но это только на трассе случается и крайне редко. Автодром «Нижегородское кольцо» расположен в 16 км от Автозаводского района Нижнего Новгорода. Это профессиональная гоночная трасса длиной 3222 метра с перепадом высот в 9,6 м. Трасса имеет семь различных конфигураций. Кроме спортивного трека, полностью оборудованного для гонок, функционируют четыре трибуны на 9000 мест, позволяющие зрителям видеть практически все участки трассы, 24 просторных бокса на 100 автомобилей, сервисная зона, пункт управления гонками, пресс-центр, офисные помещения.

Инфраструктура комплекса позволяет себя комфортно и удобно чувствовать и участникам гонок, а это целая команда специалистов для каждой машины, и, конечно, гостям, они же зрители и болельщики. Тут есть кафе, VIP-ложа, уютный отель Art Hotel Nring на 20 номеров, и пять современных двухэтажных коттеджей с банями. Помимо этого, РДС на время проведения гонок застраивает территорию автодрома дополнительными объектами – это масса кафе, большая детская площадка, палатки с сувенирами от РДС и от каждой команды соревнований. У стендов каждой команды постоянно что-то происходит: разыгрывают призы, развлекают репом, танцуют девушки из группы поддержки. Отдельно стоит отметить услугу «Дрифт – такси». Это полноценная возможность лично проехать рядом с опытным пилотом на гоночной машине по трассе и погрузиться в стиль дрифтвождения. Ощущения непередаваемые – нужно испытать лично.

Весьма неожиданно, перед началом гонок на трассу выехали адаптированные к специфическому гоночному вождению машины команды «КАМАЗ-мастер». За рулем двух грузовиков были многократные победители ралли-марафонов «Дакар» и «Шёлковый путь» Эдуард Николаев и Антон Шибалов. Они продемонстрировали необычный парный дрифт. Несмотря на то, что заезды были показательными, проходили они в полном соответствии с регламентом: сначала каждый из пилотов проехал квалификационные попытки, а затем состоялся полноценный парный заезд – и это выглядело очень впечатляюще.

Эффектные виражи

И, конечно, гонки – то за чем все собираются, именно они создают всю окружающую атмосферу. За участниками можно наблюдать с двух трибун, они на нижегородском автодроме различаются обзором и стоимостью. Трибуна классическая как бы возвышается над площадкой и позволяет увидеть всю трассу от старта до финиша. Трибуна VIP более компактная и низкая, под навесом и дает хороший обзор самого эффектного зигзага, на котором машины выскакивают из тумана и кажется, что они на полной скорости несутся прямо в трибуну.

Важно пояснить, что дрифт (англ. drift) — это техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. Соревнования проводятся на трассах с большим количеством поворотов. За счет эффектного прохождения пилотом поворотов в заносе этот вид автоспорта стал самым зрелищным. Еще больший восторг у зрителей вызывают парные заезды автомобилей, задача которых соблюдать максимально возможную синхронность.

Итак, 32 автогонщика распределяются в пары после квалификации и начинается самое интересное. В парных заездах первый участник должен проехать оцениваемый участок в соответствии с заданием (чаще всего по максимально правильной траектории), задачей второго участника является как можно сильнее приблизиться к своему сопернику во время движения в заносе, делать синхронные перекладки. Эта синхронность на высоких скоростях заставляет трибуны так же синхронно ахать в восхищении. Для определения победителя совершается два заезда, во втором заезде правила те же, но противники меняются местами. Победителем является тот пилот, который проехал ближе и лучше, будучи и в роли «догоняющего» и «ведущего». Также, если оба заезда были безупречными или количество ошибок обоих пилотов суммарно одинаковое, судьи могут назначить повторный заезд.

16 стартов по 2 заезда пролетают на одном дыхании. Здесь перед глазами проносится каскад виртуозно управляемых ярких гоночных машин под рев и дым из-под колес. Каждые 10-15 секунд кто-то проигрывает и отсеивается – формируется группа следующего заезда.

Есть просто водители гоночных машин, а есть пилоты

После всех этих заездов зритель не просто погружается, а искренне волнуется и болеет за автомобиль, который поражает своими проездами больше всех. На втором этапе РДС в Нижнем Новгороде на этапе полуфинала даже непрофессиональным взглядом выделялись два пилота: многократный и опытный победитель РДС Георгий Чивчян и практически дебютант соревнований Антон Козлов. Антон ворвался в РДС сенсационно и неожиданно на первом этапе Гран При, который прошел в конце апреля на Moscow Raceway и снова выступал очень заметно, отлично от остальных пилотов и в манере, и на непохожей на других машине. Трибуны отчаянно вздыхали при финальном проезде и чувствовалось, что зрительские симпатии на стороне молодого и очень уверенного пилота, которому удалось выбить из соревнований именитых соперников. В этом финальном заезде победил опыт красноярского гонщика Георгия Чивчяна. Трибуны выдыхают, теперь остается только поздравить призеров и у зрителей есть возможность посмотреть награждение героев гонок.

Заключительная часть традиционна и даже забавно игрива: кубки, медали, брызги шампанского и восторженные аплодисменты. Гонки завершены, результаты оглашены – этап окончен. Впереди еще много новых этапов: в июле пройдет сразу в двух столицах нашей страны – Санкт-Петербурге на автодроме Igora Drive и в Москве на ADM Raceway. Пятый гоночный уикенд можно будет провести в Сибири на «Красном кольце» (Красноярск), любимой трассе многих пилотов и болельщиков. А за грандиозным финалом RDS GP 2023 можно будет традиционно наблюдать на автодроме в Сочи.