Ефимов: доля Москвы в общем показателе инвестиций в капитал РФ выросла до 21,2%

Москва инвестировала в основной капитал страны более 20% от всего объема вложений. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

Таким образом, объем инвестиций города в 2022 году вырос на три процентных пункта, до 21,2%. Как подчеркнул заместитель мэра, столица продолжает подтверждать высокий уровень деловой активности и играть существенную роль в развитии страны. При это за пять лет с 2018 по 2022 год доля Москвы выросла на 7,2 процентных пункта.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, инвестиции в основной капитал столицы в 2022 году превысили 5,9 трлн рублей. Это в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем годом ранее. Из них них 4,4 трлн рублей направил бизнес на строительство нежилых зданий, благоустройство, а также приобретение машин и оборудования».

Как отравили в пресс-службе комплекса, город предлагает инвесторам привлекательные условия для развития своего дела: различные меры поддержки, льготы и субсидии.