Европу снова затрясло от газовой лихорадки

По итогам торгов в пятницу, 16 июня, цены на газ упали на 19%, до 370 долларов за тысячу кубометров. Снижение внушительное — если только не принимать во внимание, что днем ранее цена выросла на 30% и превышала 550 долларов, пишет «Прайм». Аналитики объяснили такой рост туманными перспективами поставок сжиженного природного газа в Европу (цены на фрахт газовозов, доставляющих СПГ через Атлантику, выросли в 1,6 раза за две недели из-за снижения доступности флота) и перебоями в работе норвежских газопроводов, качающих сырье на юг региона.

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Еще одна причина в том, что власти Нидерландов утвердились в решении навсегда закрыть крупнейшее в Европе газовое месторождение Гронинген из-за связанных с добычей повторяющихся подземных толчков.

Западные эксперты уже предупредили: на газовом рынке появляются знаки того, что Европа может легко погрузиться в кризис. Так, пишет Bloomberg, резкие колебания цен, вызванные серией небольших отключений на газовых объектах в Норвегии и планируемым закрытием ключевой производственной площадки в Нидерландах, позволили увидеть, насколько уязвим газовый рынок к любой угрозе нарушения поставок в регион.

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С одной стороны, отмечает издание, у трейдеров есть все основания чувствовать себя спокойно: хранилища заполнены больше, чем обычно, спрос в Азии остается низким. И все же волатильность находится на уровнях, невиданных с разгара кризиса. Отсутствие стабильности — плохая новость для промышленных потребителей, пытающихся восстановить равновесие. Сложно и центральным банкам, которым необходимо оценить, до какой степени можно ужесточать монетарную политику, повышая ставки, чтобы удержать инфляцию под контролем.

«Это была проба потенциального риска в будущем, — полагает Ник Кэмпбелл, директор Inspired Energy. — Хотя это может убедить крупные предприятия снизить добычу или законсервировать объекты, что ослабит любое увеличение спроса. Все внимание приковано к предложению.»

Рекордно высокие цены на энергоносители были основной причиной кризиса стоимости жизни, охватившего Европу в прошлом году. Германия, крупнейшая экономика региона, пережила первую рецессию с начала пандемии в первом квартале. Британцы, борющиеся с двузначной инфляцией, устроили общенациональные забастовки в ряде отраслей.

Участники рынка полагают, что часть спроса на газ может быть навсегда утрачена, поскольку многие производители, которые замедлили или остановили производство, уже не вернутся к нормальному уровню потребления сырья.

Частично увеличить спрос на электроэнергию для охлаждения может более жаркая, чем обычно, летняя погода. В прошлом году засуха в некоторых частях континента и сильная жара привели к тому, что высохли реки, возникли лесные пожары — это подвергло испытанию энергетическую инфраструктуру региона, а цены, естественно, взлетели.

Китай также является фактором риска и неопределенности, поскольку борется с более слабым, чем ожидалось, восстановлением экономики после строгих карантинов, вызванных коронавирусом. Восстановление спроса на сжиженный природный газ в Китае к концу года может привести к тому, что Европа окажется в затруднительном положении в решающие месяцы холодного отопительного сезона.

Норвегия плюс Голландия, плюс жара

Рост котировок природного газа в Европе стал одним из ярких событий прошлой недели, подтверждает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Биржевые цены на хабе TTF отскакивали на 30% за 1 тыс. куб. м. от минимального значения, достигнутого в июне.

Но назвать текущий рост глобальной сменой на восходящую тенденцию пока сложно, считает эксперт. Ситуация больше похожа на отскок после сильного падения. Сегодня биржевые цены на июльский фьючерсный контракт открылись снижением на 4,5%. Покупатели пытаются это снижение выкупить и закрыть утренний гэп. Техническая перепроданность актива снята только на часовых интервалах. Недельный и месячном тайм-фреймы пока далеки от отработки. Высока вероятность в ближайшее время наблюдать за консолидацией стоимости в боковике от 340 до 450 долл. за 1 тыс. куб. м.

Причины резкого роста стоимости природного газа в Европе достаточно ясны, говорит Чеврычкин. Это новость о закрытии крупнейшего в Европе месторождение газа рядом с городом Гронинген (Нидерланды). Месторождение будет закрыто с 1 октября. Решение будет принято на заседании правительства в июне. Полигон был ключевым источником газа для значительной части Западной Европы, однако разработка месторождения привела к нескольким сотням землетрясений, повредивших тысячи домов.

Вторая причина, продолжает эксперт, — жаркая погода в Европе. Работающие кондиционеры увеличивают потребление энергии. Этот фактор аналитики указывали, как драйвер роста цен на газ в своих апрельских, майских и июньских прогнозах.

Третий фактор — проблемы с поставками из Норвегии, указывает Сергей Чеврычкин. В стране продлили период приостановки работы нескольких газовых предприятий. Экспорт будет ограниченным до середины июля.

Если нормально топить — будет по 500

Недавний скачок цен связан, скорее всего, с тем, что трейдеры закрыли короткие позиции и зафиксировали прибыль, вызванную внезапным падением ветроэнергетики в Европе, что привело к росту спроса на газ в энергетическом секторе, полагает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

В настоящее время, по словам аналитика, европейский газовый рынок перенасыщен: запасы находятся почти на рекордно высоком уровне из-за аномально теплой зимы и рекордно высокого импорта СПГ. Импорт СПГ был частично увеличен из-за низкого спроса в Китае, который в прошлом году выпустил на рынок СПГ 22 млрд кубометров. Таким образом, цены снизились примерно на 80%, с более чем 1500 до примерно 330 долларов за тысячу кубометров по состоянию на сегодняшнее утро.

Однако к концу года, полагает Смит, европейские газовые рынки, вероятно, будут испытывать дефицит предложения из-за очень низкого уровня российских поставок.

«Если отопительный сезон начнется нормально, то к январю цены на газ, скорее всего, вырастут как минимум до 500 долларов за кубометр, а возможно, и значительно выше», — считает он.

Американские цены могут взять европейские на буксир

Цены на газ в Европе после всплеска середины прошлой недели откатились к 350 долларам за 1000 кубометров, то есть, к уровням недельной давности, говорит руководитель отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. По его мнению, европейские цены, несмотря на высокий спрос на СПГ в КНР (в апреле импорт газа вырос на 30% г/г) и в Азии в целом, а также с учетом роста потребления в США, пока лишь отступили от минимумов. Устойчивого импульса к развитию фазы роста они пока получить не смогут — из-за комфортных уровней запасов в ПХГ.

Цены на природный газ в США выглядят более перспективно, уверен эксперт. Котировки на Henry Hub вышли к майским пикам и тяготеют к их преодолению на фоне стабилизации добычи при увеличении спроса, вызванного сезонными факторами (потребность в кондиционировании) и сокращении поставок из Канады.

«Ждем, что рост американских цен будет способствовать и постепенному улучшению ценовой конъюнктуры рынка газа и в Европе», — говорит Евгений Локтюхов.