Акции дня: бумаги «Лукойла» просели и утянули за собой рынок

Падением котировок закончилась сессия на Мосбирже в пятницу, 2 июня для бумаг «Лукойла». Акции подешевели на -5,52% до 5370,5 рублей за штуку.

Котировки снижались из-за дивидендного гэпа: реестр закроется 5 июня. Выплаты по итогам 2022 года составят 438 рублей на акцию. Вес акций в индексе Мосбиржи составляет 16,65%, поэтому их снижение могло повлиять на просадку рынка.

«Среднесрочно акции «Лукойла» по-прежнему выглядят интересно, однако отсутствие регулярной отчетности заставляет делать большую поправку на риск. Ключевым фактором привлекательности являются дивиденды, которые компания платит из скорректированного денежного потока. В условиях низкой информационной прозрачности построить корректный прогноз достаточно сложно, поэтому инструмент может быть чувствителен к косвенным данным, что может найти отражение в повышенной волатильности после дивидендной отсечки», - считают аналитики «БКС Мир инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,08% до 2719,48 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,98% до 1051,53 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:29 мск составила 75,96 долларов за баррель (+2,21%). Российская валюта укреплялась – 80,79 руб. за доллар.