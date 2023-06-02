Американский Сенат принял законопроект о повышении потолка госдолга США

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о повышении потолка государственного долга.

Об этом сообщает ТАСС.

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Инициативу поддержали 63 сенатора, против выступили 36 члена верхней палаты американского парламента.

Накануне ее приняла Палата представителей. За проект, разработанный по итогам переговоров между президентом страны Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, проголосовали 314 законодателей, 117 выступили «против». Теперь документ должен подписать глава государства.

На минувшей неделе Белый дом и республиканцы в Конгрессе достигли договоренностей о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Согласно соответствующему законопроекту, в 2024 финансовом году на оборону будет выделено $886 млрд, на медицинское обслуживание ветеранов направят $121 млрд, на другие необоронные программы — $637 млрд

В январе 2023 года США превысили установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, Минфин был вынужден задействовать чрезвычайные меры. Администрация Байдена длительное время призывала Конгресс поднять лимит задолженности, однако контролирующие Палату представителей республиканцы выдвигали в качестве условия для этого значительное сокращение бюджетных расходов. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что ее ведомство может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня, что грозит дефолтом по федеральному долгу и экономической катастрофой для США.