Автомобиль для сельхоз нужд разработали в Москве

Российские фермеры получат возможность применять отечественную технику: московскоее предприятиее «Альфа Автоматив Техноложиз» («ААТ») подготовило образец автомобиля с рабочим названием «Нива Пикап». Машина станет помощником в различных отраслях народного хозяйства. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ходовой макетный образец разработали в мае 2023 года. Промышленники вдохновились серийной моделью «Нива Трэвел» «Автоваза» и глубоко модернизировали ее. Грузоподъемность кузова новинки может достигать 500 килограммов. Потенциальная потребность в подобных машинах может составлять до 4 тыс. единиц в год, рассказал Овчинский.

Если «Автоваз» одобрит серийное производство, то предприятие планирует также разработать более 40% кузовных деталей для модифицированной модели, сказал гендиректор столичной компании Зоригто Саханов.

Как напомнили в пресс-службе департамента, завод «Альфа Автоматив Техноложиз» открыло новое современное производство на юге столицы в декабре 2022 года в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). На предприятии производят кузовные детали для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Их поставляют на автосборочные предприятия по стране и за рубежом. Ежегодно здесь могут выпускать до 17 миллионов деталей.

В столице промышленникам доступно более чем 20 мер правительственной поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов, добавили в пресс-службе.