Айтишники, кажется, наконец дождались

Системно значимым ИТ-разработчикам могут начать оказывать государственную поддержку, тогда как на сегодняшний день большинство проектов такие компании реализуют за счет собственных средств. Об этом заявил на пленарном заседании форума «Цифровая независимость промышленной России» глава кабмина Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Статья по теме: ИТ: Российскому софту пообещали триллион

Мишустин поручил министерствам финансов и цифрового развития подготовить постановление, определяющее статус системно значимого IT-разработчика.

«С учетом внесенных в Государственную думу поправок, я также прошу Минфин совместно с Минцифры подготовить законодательные изменения, которые устанавливают статус единственного поставщика для системно значимых разработчиков», — сказал премьер.

«Как мы уже убедились в ходе нашей дискуссии, большинство проектов компании реализуют за счет собственных средств. Принципиально важно, чтобы эти инвестиции были максимально эффективны, и мы готовы облегчить разработчикам доступ к контрактам государственных компаний крупных отраслевых заказчиков. Это, соответственно, предоставление статуса системно значимых IT-разработчиков, но при условии, что эти средства пойдут исключительно на развитие цифровых продуктов», — отметил Мишустин.

Глава кабмина обратил внимание на то, что для стимулирования разработки новых продуктов и их внедрения на предприятиях запущен целый ряд специальных инструментов. По его словам, на данный момент все значимые субсидии полностью переведены в цифровой формат, за счет чего они стали еще доступнее для бизнеса. Кроме того, правительство планирует облегчить разработчикам софта доступ к контрактам государственных компаний — крупных отраслевых заказчиков, сообщил Мишустин. Для этого будет необходимо получить статус системно значимых — тогда они смогут работать без конкурсных процедур. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, отметил премьер.

Без поддержки — никуда

Системно-значимые IT — это компании, которые разрабатывают тот или иной продукт под задачи конкретного ведомства путем заключения офсетного контракта, поясняет член генсовета «Деловой России», председатель Экспертного совета по развитию цифровой экономики, технологий и инноваций Молодежного парламента Госдумы Алексей Мостовщиков. Такой подход, по его мнению, достаточно эффективен, и с точки зрения мер поддержки его нужно развивать.

Сейчас, по мнению эксперта, офсетные контракты обладают достаточно высоким порогом для малого и среднего бизнеса. Этот порог, считает он, необходимо снижать до 10 млн руб., а для отдельных категорий компаний — до 5 млн руб. И, соответственно, расширять прямое взаимодействие между госзаказчиками, госпорпорациями и малыми и средними IT-компаниями, тщательно проработав систему взаимодействия и сделав госзакупки доступнее.

IT-компании отмечают, что сложно начать работу с госзаказчиками. Часто при госкорпорациях и крупных банках присутствуют выделенные компании, которые берут заказы на себя. При этом IT-компании выступают субподрядчиками, что накладывает отпечаток на размер конечной прибыли и рентабельность бизнеса этих компаний. Что касается мер поддержки IT-стартапов, то здесь, уверен Мостовщиков, необходимо налаживать систему запуска пилотных проектов, чтобы органы власти, заказчики этих стартапов, могли сразу предоставить площадки для их реализации и их поддержку за счет собственных средств.

«В период коронавируса, например, в утвержденные отраслевые перечни системообразующих предприятия входили по таким основаниям: разработка критических технологий, обеспечение транспортной доступности удаленных территорий, эксплуатация критически значимой инфраструктуры. Есть основания считать, что мы увидим дублирование части этих критериев для вхождения в новые списки IT компаний.

А одной из самых распространенных мер поддержки было льготное кредитование», — говорит эксперт.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что правительственная программа льготных кредитов позволила поддержать системообразующие предприятия в условиях снижения спроса, обеспечить их непрерывную работу и не допустить сокращения занятости.

«На мой взгляд, систему поддержки отрасли в целом стоило бы расширить. IT-сфера дает серьезное конкурентное преимущество российской экономике, а дефицит кадров тормозит рост сферы. Полагаю, необходимы усилия и меры поддержки для сокращения дефицита рабочей силы и создания систем мотивации для обучения и переобучения людей, желающих войти в IT-сферу», - заключает Алексей Мостовщиков.

Государство, как всегда, будет главным покупателем

Сумма в 922 млрд руб. на развитие отечественного ПО, конечно, является значительной, говорит директор по развитию Hopper IT Сергей Радченко. Эти инвестиции должны укрепить позиции российской IT-индустрии на мировом рынке и повысить ее конкурентоспособность.

Однако, полагает эксперт, чтобы достичь желаемого результата, одних денег мало. Нужны регуляторные и организационные усилия со стороны государства, активная позиция бизнеса, переформатирование всей IT-отрасли. Кроме того, необходимо гарантировать эффективность расходования этих средств, чтобы получить максимальный результат от каждого затраченного рубля. Именно от хорошо продуманной стратегии и эффективного управления средствами зависит, смогут ли они существенно повлиять на развитие отечественного ПО.

«Есть точки, в которых денежные средства пригодились бы больше всего. Это, прежде всего, развитие технического потенциала — государство может инвестировать в создание облачных платформ, интегрированных сред разработки и других инфраструктурных решений. Такой подход обеспечит быстрый доступ к необходимым инструментам для разработки программного обеспечения, ускорит процесс создания новых продуктов и снизит затраты на их разработку», — уверен Радченко.

По его словам, нужно вкладываться в повышение квалификации и образование — в том числе в создание бюджетных учебных центров и центров повышения квалификации для программистов. Это позволит повысить профессионализм российских разработчиков и улучшит качество отечественного программного обеспечения.

В финансовой поддержке активно нуждаются стартапы.

«Мы видим, что именно небольшие компании-новички сегодня совершают технологическую революцию по всему миру. Им нужно больше грантов, инвестиций и льготных кредитов. Это позволит таким компаниям безболезненно преодолеть начальный этап развития и “выстрелить”, показать хороший результат», — говорит Радченко.

Было бы также неплохо, добавляет он, если бы государство создавало благоприятные условия для экспорта российского программного обеспечения — например, через льготы на налоги и таможенную поддержку. Это позволит расширить рынки сбыта для отечественных программных продуктов, повысить международные возможности российских IT-компаний и увеличить экспортную выручку.

Если говорить о преференциях, не связанных с субсидированием, то, полагает Радченко, важно привести в порядок процедуры госзакупок отечественного ПО. Меры, существующие сейчас, скорее направлены на предотвращение коррупции, но никак не на развитие IT. Мы достигли той точки, когда недобросовестные исполнители научились обходить существующие регуляторные ограничения, а добросовестные — просто не могут дойти до финиша и получить контракт. Упрощение процедур в части госзакупок позволило бы начинающим IT-компаниям получать крупные заказы и быстро расти.

«Также стоило бы подумать о возврате НДФЛ. Некоторые регионы уже запустили подобные программы. Например, в Твери возвращают 50% налогов компаниям, ставшим ее резидентами. Было бы здорово, если бы правительство расширило географию таких льгот», — отмечает эксперт.

В общем, следует отметить, что на текущий момент ситуация с отечественным ПО неоднородна, констатирует Радченко. В некоторых сферах отечественных IT-решений достаточно — например, в банковской и финансовой, где отечественные продукты имеют хорошие позиции на рынке. Но в ряде других областей недостаток ПО становится критическим. Слабо развиты интеллектуальный анализ данных и машинное обучение. Это связано, прежде всего, с нехваткой качественных инструментов и библиотек для разработки продуктов. Есть огромный потенциал в области криптографии и информационной безопасности, ПО для обработки, хранения и анализа открытых данных.

Одним из эффективных способов поддержки, помимо финансовых вложений, должно быть создание инновационных IT-центров и парков, в которых молодые программисты смогут получать образование и развивать свои проекты, считает Сергей Радченко. Нужно увеличивать объем государственных закупок отечественного ПО и программных решений. Ну и, в целом, необходимо создать для IT-компаний благоприятные условия для работы и развития. И мы уже видим большие шаги государства в эту сторону, заключает аналитик.