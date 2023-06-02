Бывший вице-премьер Украины поставил Зеленскому диагноз

Бывший вице-премьер Украины (2002-2007), экс-министр образования и науки Украины (2010-2014) Дмитрий Табачник поставил диагноз действующему главе «незалежной» Владимиру Зеленскому.

В интервью РИА Новости, состояние главаря киевского режима он описал фразой: «Бешенство не лечится».

«Любой врач-ветеринар вам скажет, что бешенство у собаки и у лисицы не лечится никаким лекарством. Не придумано человечеством», – подчеркнул Табачник.

Так он оценил вероятность переговоров Москвы с Киевом при президентстве Зеленского. По мнению бывшего вице-премьера Украины, такой сценарий возможен только после полной денацификации страны.

«Переговоры стоит вести, когда произойдёт это. И когда это будет не только декларируемым с российской стороны лозунгом, но и осознанным фактом с украинской стороны – отказ от целого ряда постулатов, которые являются явно нацистскими», – резюмировал Табачник.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению психолога, гештальт-терапевта Алексея Лысенко, Зеленский находится не в лучшем физическом и психическом состоянии и серьёзно болен.

Специалист предположил, что у украинского лидера явные признаки сильного нервного истощения. При этом Лысенко обратил внимание на серый цвет лица, одышку и потухший взгляд Зеленского.