Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон в Волгоградской области. Он опубликовал свои впечатления о поездке на странице в социальной сети «ВКонтакте». Как подчеркнул Медведев, он не ожидал, что удастся так быстро развернуть производство. По его данным, только в 2023 году промышленность РФ выпустила более 600 танков.

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Общаясь с военнослужащими, он заметил, что это можно сравнить с теми цифрами, которые называются в отношении поставок западных танков «Леопард» на Украину.

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«Как их, "Зоопарк" называют? — с иронией спросил Медведев. — Они что-то им обещают, конечно, что-то поставят. Но это просто, чтобы вы понимали, масштаб, который есть сейчас, — сказал он. — Я уж не говорю о выпуске средств поражения, таких как ракеты и все остальное, что требуется сегодня», — добавил зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев отметил, что помнит, каким был уровень год назад.

«Естественно: какой опыт перед глазами у всех — или, во всяком случае, в книжной памяти? Это опыт Великой Отечественной войны. И там все разворачивали, но на это ушло довольно много времени: это больше года происходило, а наиболее передовые образцы — типа Т-34, легендарной "Катюши" — появились вообще в 1943-1944 годах примерно», — напомнил Медведев.

«Так вот: мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад нам казался фантастическим», — подчеркнул зампред Совбеза. По его словам, есть еще чем заниматься, но по самым значимым вещам — снарядам, танкам, ствольной артиллерии — цифры очень впечатляющие.

Развитие — да. Но после геополитики

Российская экономика мобилизовалась, и все предприятия, которые производят продукцию для военных нужд, перешли на усиленное производство, подтверждает руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Озвученные Дмитрием Медведевым объемы выпуска танков действительно впечатляющие и перекрывают численность аналогичной техники, поставляемой Западной коалицией Украине. Очевидно, что и в целом для макроэкономических показателей нашей экономики объемы выпуска военной промышленности полезны и довольно значительны с точки зрения статистики.

«Но все же, после окончания боевых действий и вывода части экономики из мобилизационного режима, предстоит большая работа по возвращению промышленности на выпуск конкурентноспособной гражданской продукции. На данном этапе, можно констатировать, что задача по мобилизации российской промышленности выполнена и нужно продолжать работать в таком темпе, обеспечивая Минобороны всем необходимым», — полагает политолог.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский согласерн с коллегой.

«На мой взгляд, все предприятия, вновь открывающиеся и работающие на нужды ВПК, в дальнейшем будут перепрофилированы для выпуска товаров народного потребления. России в кратчайшие сроки необходимо структурно модернизировать экономику, переведя ее с сырьевой направленности на высокотехнологическое производство», — говорит он.

Колоссальный потенциал оборонки, накапливаемый сегодня, безусловно, в более дальней перспективе пригодится для создания производств с высокой добавленной стоимостью в таких отраслях как нефтехимия, машиностроение, станкостроение, авиастроение, телекоммуникации, вычислительная техника и полупроводниковая продукция, считает эксперт.

В 2022 году, напоминает Переславский, инвестиции в предприятия микроэлектроники выросли в 15 раз и достигли 11 миллиардов рублей. 1 миллиард рублей правительство выделило на создание центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий. В планах к 2030 году создать в стране не менее ста таких предприятий. Все это будет способствовать дальнейшему развитию российской экономики в целом, когда геополитические цели будут достигнуты.