Дроны-камикадзе разработки петербургского КБ «Око» прошли испытания в зоне спецоперации

К применению в различных подразделениях российских войск готовят дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82», которые успешно прошли испытания в зоне спецоперации на территории ДНР и ЛНР.

Сейчас аппараты оснащают боевой частью, пишет ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Око», которое является разработчиком устройства. Уточняется, что в ходе испытаний осуществлены проверки дальности полета, радиоканала, а также устойчивости беспилотника к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы.

Аппарат продемонстрировали представителям батальонов оперативно-боевых тактических формирований (ОБТФ) «Каскад» и «Восток», а также Росгвардии и ЧВК «Вагнер». «В настоящее время ведется работа по оснащению дронов боевой частью, их готовят к первому боевому применению, которое состоится уже в ближайшие дни», — цитирует агентство сообщение КБ.

Сообщается, что в зоне СВО находятся 12 аппаратов «Привет-82». Дальность полета дрона составляет до 30 км, он способен развивать скорость до 140 км/ч, полезная нагрузка — до 5,5 кг.

Также в КБ рассказали о проведении испытания дрона в разведывательной версии. «В зоне специальной военной операции мы показали и протестировали вариант нашего аппарата в разведывательной модификации. Получили хорошие отзывы и рекомендации по доработке. Необходимо несколько модифицировать камеру, которая установлена на дроне-разведчике, после чего аппарат пойдет в серию», — сообщили в организации. Поясняется, что разведывательная версия аппарата будет отличаться большей длительностью полета — до 1,5 часов.

КБ «Око» основано в 2022 году в Санкт-Петербурге, специализация работающей по принципам IT-стартапа компании — сверхдешевые многофункциональные беспилотные летательные аппараты, нацеленные на решение задач добровольческих батальонов и ЧВК, указывается на сайте предприятия.