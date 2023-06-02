EXEED RX – в концертном шоу Полины Гагариной

27 мая на арене Мегаспорт в концертном шоу Полины Гагариной «Навсегда» абсолютно новый EXEED RX впервые был представлен широкой аудитории. Автомобиль стал важным элементом шоу и дополнил визуальное оформление сцены.

Новый EXEED RX появится на российском рынке этим летом, а в качестве предпремьерного показа принял участие в концертном шоу Полины Гагариной «Навсегда».

Творческий тандем EXEED RX с Полиной Гагариной позволил продемонстрировать одно из самых интересных технологических решений, реализованных в этом автомобиле – динамическое освещение, которое меняется в зависимости от музыкального ритма. Эта опция является частью общей концепции "Искусство технологий", воплощенной в каждой детали экстерьера и интерьера новой модели.

«В автомобилях я ценю, в первую очередь, комфорт, безопасность и практичность – говорит Полина, - но когда речь идет об автомобиле на сцене, стильная внешность и технологичность выходят на первый план. В новом шоу мы уделили большое внимание яркости восприятия: невероятные инсталляции в сочетании с космическим светом и масштабным живым звуком. EXEED RX стал настоящим украшением шоу».