Фонд национального благосостояния РФ сократился на 122 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 июня составил 12,353 трлн рублей или 8,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Месяцем ранее он насчитывал 12,476 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ. В мае из средств фонда было реализовано 2,6 млрд юаней и 3,86 тонны золота на финансирование дефицита федерального бюджета.

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«По состоянию на 1 июня 2023 г. объем ФНБ составил 12 353 145,8 млн рублей или 8,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, что эквивалентно 153 099,2 млн долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ Минфин оценил в 6,643 трлн рублей или $82,33 млрд (4,4% ВВП).

Из средств фонда в Банке России размещено 9 млрд евро, 285,7 млрд китайских юаней, 228 млн рублей и 517,114 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 648 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 619 млрд рублей и $2,08 млрд, в привилегированные акции банков — 329 млрд рублей, на субординированные депозиты в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 38,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 2,7 трлн рублей, «Аэрофлота» — 94,2 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД — 467 млрд рублей, в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11,85 млрд рублей, в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58,3 млрд рублей, в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2,3 млрд рублей, в обыкновенные акции ВТБ – 130 млрд рублей, в облигации ООО «НЛК-Финанс» – 34,9 млрд рублей, в облигации ООО «ВК» – 60 млрд рублей.

В мае ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах, в целях финансирования проектов по приобретению и предоставлению во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро (КЖЦ-1 и КЖЦ-2) в сумме 137,8 млн рублей и 90,1 млн рублей.

Кроме того, в мае 5,7 млрд рублей из средств ФНБ поместили в облигации ППК «Фонд развития территорий» в целях финансирования проекта по модернизации ЖКХ. Еще 10 млрд рублей из ФНБ разместили в привилегированные акции ОАО «РЖД» для финансирования проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла».

«В мае часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2 594,0 млн китайских юаней и 3 859,8 кг золота в обезличенной форме была реализована за 48 967,8 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — сообщили в Минфине.

Совокупный доход от размещения средств в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 17,7 млрд рублей. Кроме того, в мае в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ — в сумме 345,6 млн млрд рублей.

