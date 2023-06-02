Строители газовозов рискуют оказаться у разбитого корыта

Организация по защите окружающей среды Climate Analytics призывает судостроителей к осмотрительности. В своем новом исследовании с довольно необычным для такого рода анализов названием – «Брошенные на произвол судьбы» она советует судостроителям с осторожностью относиться к радужным перспективам, которые, казалось бы сулит высокий спрос на газ. «Брошенными на произвол судьбы», по мнению авторов исследования, вполне могут стать судостроители, которые бросились строить газовозы для перевозки сжиженного газа (СПГ), привлеченные огромным спросом на газ и танкеры для его доставки. Этот спрос возник в прошлом году в результате энергетического кризиса в Европе. Риск затоваривания рынка газовозами высок так же, как вероятность оказаться через некоторое время у разбитого корыта и обанкротиться.

Согласно результатам исследования грузоподъемность газовозного флота уже сейчас значительно превосходит многие прогнозы по развитию торговли СПГ с учетом постепенного отказа планеты от ископаемых видов топлива, к которым относится и сжиженный газ, в пользу возобновляемых источников энергии. «Зеленый» переход может привести весь сектор строительства газовозов к краху.