Строители газовозов рискуют оказаться у разбитого корыта

Организация по защите окружающей среды Climate Analytics призывает судостроителей к осмотрительности. В своем новом исследовании с довольно необычным для такого рода анализов названием – «Брошенные на произвол судьбы» она советует судостроителям с осторожностью относиться к радужным перспективам, которые, казалось бы сулит высокий спрос на газ. «Брошенными на произвол судьбы», по мнению авторов исследования, вполне могут стать судостроители, которые бросились строить газовозы для перевозки сжиженного газа (СПГ), привлеченные огромным спросом на газ и танкеры для его доставки. Этот спрос возник в прошлом году в результате энергетического кризиса в Европе. Риск затоваривания рынка газовозами высок так же, как вероятность оказаться через некоторое время у разбитого корыта и обанкротиться.
Согласно результатам исследования грузоподъемность газовозного флота уже сейчас значительно превосходит многие прогнозы по развитию торговли СПГ с учетом постепенного отказа планеты от ископаемых видов топлива, к которым относится и сжиженный газ, в пользу возобновляемых источников энергии. «Зеленый» переход может привести весь сектор строительства газовозов к краху.
В 2022 году мировой флот газовозов пополнился 34 танкерами для перевозки СПГ. Однако сейчас темпы строительства новых кораблей резко возрастают. Ожидается, что в 2023-28 гг. флот газовозов увеличится, по данным Clarkson Research, еще на 335 кораблей. Бурное строительство газовозов объясняется астрономическим ростом спроса на сжиженный газ.
Однако судостроители, начавшие безоглядно строить газовозы, возможно, не обратили внимание на то, что несмотря на резко обострившуюся геополитическую обстановку и энергетический кризис многие страны и, в первую очередь, Европа не отказались ни от амбициозных планов по «зеленому» переходу, ни от не менее амбициозных планов по декарбонизации. Причем, судя по риторике, настроены правительства этих стран решительно. И если слова у них не разойдутся с делами, то новые газовозы для перевозки сжиженного газа окажутся никому не нужны.
Между прочим, выводы авторов исследования уже сейчас вполне релевантны, например, для Южной Кореи, лидера в секторе строительства газовозов. В прошлом году южнокорейские судостроители выиграли св. 70% всех заказов на строительство танкеров для транспортировки СПГ. В 2010-е годы у них возникли крупные финансовые проблемы после резкого падения цен на нефть, вызванного рецессией, в результате чего заказчики начали в массовом порядке разрывать контракты.
Конечно, корейские судостроители прекрасно понимают финансовые риски активного строительства газовозов, но они рассчитывают, очевидно, на заказы от нефтегазовых компаний, которые пока явно не торопятся отказываться от ископаемых видов топлива. К примеру, в данный момент идут переговоры между катарской энергетической компанией QatarEnergy и корейскими судостроителями о заказе на строительство 40 газовозов для транспортировки СПГ с доставкой в 2027 году.
Французский нефтегазовый гигант TotalEnergies тоже возобновил крупный СПГ-проект в Мозамбике, остановленный два года назад из-за резкого обострения геополитической обстановки в регионе. Французские энергетики планируют подписать уже в июле контракт с корейцами на строительство 17 газовых танкеров.
В случае выполнения всех заказов грузоподъемность газотанкерного флота еще больше превысит требование согласно прогнозу Международного энергетического агентства по торговле СПГ. К слову, самая большая опасность будет угрожать, возможно, даже не судостроителям, а финансовым организациям, которые финансируют судостроительную отрасль. В 2011-20 годах корейские финансисты выделили нефтегазовой отрасли 127 млрд долларов. Почти половина (46%) из этих немалых денег досталась судостроителям, которые строили корабли для нефтегазового сектора, включая газовозы для перевозки сжиженного газа.