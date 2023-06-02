«Газпром» 5-12 июня остановит прокачку по «Турецкому потоку» для планового техобслуживания

В ближайшую неделю прокачка газа по «Турецкому потоку» будет приостановлена из-за проведения работ по ежегодному техобслуживанию.

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Об этом указывается в сообщении холдинга.

«Плановое ежегодное техническое обслуживание газопровода "Турецкий поток" пройдет с 5 по 12 июня. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет на этот период приостановлена», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что проведение плановых работ было заранее согласовано всеми заинтересованными сторонами.

В прошлом году плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток» проходили с 21 по 28 июня.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, а вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность магистрали — 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.

Через Черное море также проложен «Голубой поток». Совокупная проектная мощность обоих газопроводов — 47,5 млрд кубометров газа в год, что эквивалентно четверти объема экспорта Россией природного газа в 2021 году.