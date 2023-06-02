Глава Белгородской области сообщил о гибели двух женщин в результате обстрела ВСУ

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Также губернатор рассказал, что из ствольной артиллерии было выпущено 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района, пострадавших нет. «В двух частных домовладениях выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте», — проинформировал Вячеслав Гладков.

Помимо этого, сообщается об обстреле хутора Леоновка Валуйского округа, там поврежден фасада зернохранилища сельскохозяйственного предприятия, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее губернатор написал, что ночь в регионе прошла относительно спокойно. Более 2,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области, продолжается эвакуация детей из Шебекинского округа.