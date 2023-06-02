Глава Минэкономразвития рассказал о применении двух китайских принципов в экономике РФ

Российские власти в последние годы стали больше прибегать к свойственным КНР моделям управления экономикой.

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Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он пояснил, что одним из принципов китайского подхода являются более длительные сроки планирования: период до 2030 года теперь считается среднесрочным, а на 2040–2045 годы расписывают стратегические вопросы.

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В этом свете Решетников назвал устойчивыми существующие тренды развития технологий, строительства инфраструктуры и переориентации на Восток, вместе с тем он отметил, что планировать ряд вопросов на 15–20 лет вперед сложно «в условиях сложившейся турбулентности».

В качестве второго принципа глава Минэкономразвития назвал мониторинг спроса: когда наблюдается спад потребления, власти компенсируют это за счет бюджета. Решетников обратил внимание на то, что в последние годы «мы значительно меньше стали бояться брать в долг и начали гораздо больше использовать дефицит бюджета как инструмент развития экономики».

Чиновник пояснил, что прямого заимствование элементов китайской модели не происходит — у России имеются свои институты, практика и принципы — однако в Москве внимательно изучают и принимают к сведению «опыт коллег».

Как рассказали близкие к Кремлю и кабмину источники издания, одно из ключевых изменений в управлении экономикой РФ последних лет — более плотное взаимодействие между структурами, которые отвечают за бюджетную и денежно-кредитную политику: правительство и Банк России сейчас разрабатывают свои планы исходя из общей цели, которой является увеличение ВВП при сохранении финансовой стабильности и обеспечение долгосрочного роста.

В Китае за денежно-кредитную политику отвечает Центробанк, бюджет является сферой компетенций Минфина, при этом оба института подчиняются Госсовету. В марте власти страны утвердили цель по росту ВВП на текущий год на уровне 5%.

Ранее Максим Решетников спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году на уровне более 1,2%. «С марта мы видим уже достаточно устойчивый рост. На сегодняшний момент мы ожидаем рост экономики на 1,2%. Но вот данные I квартала говорят о том, что если тенденции сохранятся, то даже, наверное, побольше чуть-чуть увидим», — сказал министр, выступая на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».