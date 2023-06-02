Губернатор Смоленской области рассказал об атаке беспилотников на объекты ТЭК

Два беспилотника дальнего радиуса действия атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области в ночь на 2 июня.

Об этом сообщил врио губернатора региона Василий Анохин. По его словам, пострадавших и критических повреждений нет.

«Сегодня около трех часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района были атакованы двумя беспилотниками дальнего радиуса действия объекты топливно-энергетического комплекса. Пострадавших и жертв нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет», — написал Анохин в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что на месте ЧП работают оперативные службы.

