Global Ports в мае приняла в Санкт-Петербурге пять тысяч китайских легковых автомобилей

Группа Global Ports в мае 2023 года обработала в Санкт-Петербурге 5 тыс. китайских легковых машин.
Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«Машины для российского рынка доставили в контейнерах в Санкт-Петербург на трех судах-контейнеровозах в рамках регулярного сервиса компании Torgmoll между портами КНР и терминалами Global Ports в Балтийском бассейне», — рассказали в холдинге.
Там отметили, что из терминала автомобили отгружаются в дилерские центры.
Поставки через портовые терминалы Global Ports в Санкт-Петербурге прекратились во втором квартале 2022 года после ухода ряда международных операторов с российского рынка, уточнили в группе.
Global Ports Investments PLC — ведущий российский оператор контейнерных терминалов, она управляет пятью объектами в РФ — это «Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» (Балтийское море), а также «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке. Кроме того, у компании есть два терминала в Финляндии. Основным акционером Global Ports является группа компаний «Дело».