Илон Маск: пузырь сделал свое дело

Надуваемый на Nasdaq силами небольшого числа акций мегакапитализированных технологических компаний пузырь привел к логичному результату. Если в прошлом году на фоне падения этих бумаг американцы один за другим теряли высокие места в списках богатейших людей планеты, то теперь все наоборот.

В топ-10 уже не осталось представителей Индии или Мексики, в нем теперь всего один не американец – глава LVMH француз Бернар Арно – но и тот вчера был смещен с 1 места в Bloomberg Billionaires Index. Эту позицию вернул себе глава Tesla Илон Маск.

В этом году такое уже случалось, но в марте Бернар Арно смог вернуться на пьедестал буквально за пару дней. Тогда акции европейской индустрии роскоши продолжали бурный рост, а бумаги Tesla, резко скорректировавшиеся после обвала, лишившего компанию более $700 млрд капитализации, вновь падали.

Но майское ралли технологических компаний вернуло акции Tesla к уровням, достигнутым в ходе коррекции января-февраля. Так что теперь Илон Маск стал не только первым в истории человеком, сумевшим потерять $180 млрд, но и одним из немногих, сумевших всего за 5 месяцев отыграть более $50 млрд. С начала года его состояние выросло на $55,3 млрд и достигло к вечеру 31 мая $192 млрд.

Другим подобным счастливчиком оказался Марк Цукерберг, о котором уже стали забывать в этом качестве. С начала года его капитал вырос на $50,9 млрд и составил $96,5 млрд, что позволило ему вернуться в топ-10 богатейших, из которого он с треском вылетел в прошлом году. Тогда он оказался даже за пределами первой двадцатки.

Но с начала года акции Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которую возглавляет Цукерберг, взлетели на 126,53%. Со строительством метавселенных у нее, правда, по-настоящему хорошо дела так и не пошли, но в майском ралли ее бумаги поучаствовали активнее абсолютного большинства американских акций.

Этот взлет технологических компаний привел и к тому, что Уоррен Баффет откатился на 7 место с капиталом $112 млрд. C начала года состояние легендарного инвестора выросло на $4,72 млрд, но пузыри – не его время.

А нынешний пузырь, к тому же — один из довольно редких их типов. Растет очень узкий круг акций, а для всех остальных идет обычный медвежий рынок. Индекс Dow, взвешенный не по капитализации, а по цене, с начала года практически не изменился, а если из S&P 500 убрать прирост крупнейших технологических компаний, то результат будет аналогичным.

При этом лидеры роста уже очень недешевы. Даже падавшие весь май и вчера вновь потерявшие 1% акции LVMH сейчас имеют коэффициент P/E (цена/прибыль) 28,7. Но на фоне Tesla, вчера подорожавшей еще на 1,8% и достигшей P/E 61,1, они выглядят практически бесплатным предложением.

А это означает, что у Илона Маска еще будут очень хорошие возможности вернуть Бернару Арно место на пьедестале.