Издательство «Просвещение» перешло госкомпаниям

Смена топ-менеджмента в издательстве «Просвещение» завершила переходный период в компании. По мнению опрошенных источников, назначение гендиректором вице-президента «Газпромбанка» Натальи Третьяк, которая успела ранее поработать с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, можно трактовать как приход человека от акционеров, ответственного за взаимодействие с Минпросвещения.

На данный момент основная часть акций компании перешла государственным компаниям: ВЭБу, «Сберу» и Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). Как считают источники, чтобы закрепить госконтроль в организации, создали Общественный совет, который возглавил министр Сергей Кравцов. Такое решение логично, поскольку, согласно планам правительства, школьный контент должен находиться под контролем государства, так как это вопрос безопасности.

Издательство «ОЛМА-пресс» во главе с Владимиром Узуном купило у государства «Просвещение» в 2011 году. С тех пор из убыточного ФГУП предприятие превратилось в доминирующее на рынке учебной литературы издание. Также издательство поставляет учебное оборудование в школы и занимается переподготовкой и повышением квалификации учителей.

Согласно источникам, знакомым с ходом подготовки сделки по продаже «Просвещения», новые акционеры и Узун договорились о переходном периоде, в течение которого, он будет передавать дела. Это было связано с подготовкой новой стратегии, необходимостью вникнуть в сложный механизм управления, связанный с ежегодным обновлением, изданием и доставкой в школы и книготорговые сети более 130 млн. экземпляров учебников и пособий. Кроме того, новым акционерам нужно было присмотреться к топ-менеджменту «Просвещения».

Те же источники сейчас утверждают, что уже к началу 2022 года можно было говорить о завершении данного процесса. Принятие новой стратегии, проект которой был готов еще к началу 2022 года, по понятным причинам отодвинулось на неопределенный срок. На данный момент, топ-менеджмент «Просвещения» наладил конструктивное взаимодействие со всеми акционерами, а компания продолжает демонстрировать рост.