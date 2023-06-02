Как выбрать апартаменты для отдыха

Они делятся на две основные разновидности: лофты (нежилые помещения прошедших редевелопмент зданий промышленного и административного назначения) и вновь возведенные здания гостиничного типа.

Редевелопмент – это синоним реконструкции имеющихся зданий, которые были построены сравнительно давно. Апартаменты первого вида, то есть лофты, имеют репутацию недвижимости, рассчитанной на творческих людей. Отличительные особенности лофтов заключаются в свободном внутреннем пространстве, оригинальной планировке, наличии антресолей и сводчатых потолочных конструкций. К главным достоинствам таких апартаментов относятся:

более доступная стоимость по сравнению с аналогичными апартаментами либо квартирами в новостройках;

высокие потолки – до шести метров;

оригинальная планировка.

Лофты пользуются популярностью у творческих людей и собственников разнообразного недвижимого имущества, которые хотят украсить свою коллекцию оригинальными объектами. Недостатки лофтов заключаются в высокой ставке налогообложения и отсутствии возможности даже временной постановки их владельцев на учет по месту проживания. Второй недостаток обусловлен требованиями законодательства, которые запрещают регистрироваться в нежилых помещениях.

Вновь возведенные здания гостиничного типа, такие как apart-zolotayabuhta.ru, как правило, представляют собой совершенно новые постройки, не имеющие никаких внешних отличий от клубных либо многоквартирных домов. В их проектной документации используются такие термины как «гостиничный комплекс» либо «гостиница». Статус таких объектов недвижимости чаще всего связан с предназначением участка земли и отсутствием у застройщика желания тратить дополнительные деньги и время на ведение строительных работ. Бывают и другие причины, но чаще всего дело касается дополнительных расходов. Преимущество таких проектов состоит в более доступной стоимости по сравнению с аналогичными квартирами, расположенными в том же районе. Кроме того, в них, в отличие от лофтов, разрешено оформлять временную регистрацию на пять лет, которая в дальнейшем может быть продлена на тот же период любое количество раз. К недостаткам вновь возведенных зданий гостиничного типа относится высокая налоговая ставка, хотя она меньше, чем у лофтов.