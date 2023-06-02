Поставки сжиженного газа из Катара в Европу резко снизились

Прошедшую зиму европейцы спокойно пережили благодаря в основном сжиженному газу (СПГ). Чаще всего в качестве спасителей Старого Света называли американских газовиков. Однако благодарить жители континента должны не только американцев. Немало газа поступало и из Катара. В 2022 году почти четверть (24,9%) катарского СПГ уходила в Европу. Это, кстати, не рекорд: в 2019 г. в Европу ушли даже 28,3% катарского газа.

В этом году ситуация изменилась. Поставки катарского газа европейцам за первые пять месяцев текущего года снизились, по данным Bloomberg, почти на 40% до 17,7%.