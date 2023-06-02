Поставки сжиженного газа из Катара в Европу резко снизились

Прошедшую зиму европейцы спокойно пережили благодаря в основном сжиженному газу (СПГ). Чаще всего в качестве спасителей Старого Света называли американских газовиков. Однако благодарить жители континента должны не только американцев. Немало газа поступало и из Катара. В 2022 году почти четверть (24,9%) катарского СПГ уходила в Европу. Это, кстати, не рекорд: в 2019 г. в Европу ушли даже 28,3% катарского газа.
В этом году ситуация изменилась. Поставки катарского газа европейцам за первые пять месяцев текущего года снизились, по данным Bloomberg, почти на 40% до 17,7%.
Естественно, Доха не поссорилась с Брюсселем. Как говорится: бизнес, ничего личного. Цены на газ в Старом Свете по сравнению с прошлым годом обвалились, что, конечно же, сразу убавило привлекательность континента в глазах экспортеров.
Обращают на себя внимание слова по этому поводу главного катарского энергетика и, по совместительству, главы главной энергетической компании QatarEnergy Саада аль-Кааби. Он заявил, что Катар будет исполнять обязательства по долгосрочным контрактам, подписанным с европейскими покупателями несмотря на наличие в них пункта о возможности для поставщика перенаправить до 15% газа в регионы и страны с более высокими ценами.
В Старом Свете газ сейчас действительно стоит очень дешево: Мвт-час сейчас стоит менее 25 евро (263 евро за тысячу кубов), что составляет ничтожную часть от прошлогодних цен, особенно в конце августа 2022 года. Кааби также сообщил на пресс-конференции в Дохе 1 июня об отмене одностороннего запрета на изменения места поставок газа в зависимости от цен. Это значит, что снижение поставок может продолжиться.
«Условий, которые заставили нас давать определенные обещания или направлять определенные объемы (газа) на определенные рынки, больше нет,- объяснил катарский министр.- Цены упали, появился свободный газ. Ранее существовавшая на рынке проблема исчезла».