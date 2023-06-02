Киев неожиданно заявил о победном окончании весеннего наступления

Главный разведчик киевского режима Буданов в пятницу сообщил о победном завершении весеннего контрнаступления. По его словам, эта победа войдет в учебники по военной истории. Впрочем, не секрет, что Буданов ранен, как и главком Залужный, и ситуацией на фронте они владеют не в полной мере. Тем временем потери ВСУ продолжают расти, а наемникам, но некоторым данным, после падения Бахмута прекратили выплачивать зарплату.

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После того, как освобожденный Бахмут вновь стал Артемовском, российские военные стали замечать две перемены в украинских войсках. В диверсионных акциях, которые по-прежнему остаются болезненными для России, но все же безуспешными, стало участвовать меньше хорошо обученных иностранных наемников. Но для того, чтобы подготовить теракты, артиллерию вооруженных сил РФ отвлекают массовыми скоплениями необученных мобилизованных солдат ВСУ. Об этом свидетельствуют и официальные сводки Минобороны.

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В последние дни киевский режим провел несколько резонансных диверсий на территории России, это и атака дронов на Москву, и две попытки прорыва диверсионных групп с бронетехникой в Белгородской области. Причем перед тем, как осуществить акцию в райцентре Шебекино, в течение двух суток киевский режим навязывал, казалось бы, бессмысленные бои в Харьковской области, ДНР и ЛНР. Как оказалось — поблизости от места, где планировалось прорвать границу. Ради того, чтобы нацистские «Грады» смогли незаметно подъехать и осуществить залп по Шебекино, а две укрепленные танками мотострелковые роты ВСУ заняли исходные позиции, в мясорубке отвлекающих боев Киев положил около тысячи только что мобилизованных украинцев мертвыми.

Вот как это было. В среду и четверг российским войскам были навязаны бои в районе населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, Розовка и Кузьминка Луганской народной республики, в ходе которых погибли 180 военнослужащих ВСУ, а также в районах сел ДНР Георгиевка, Ласточкино, Тоненькое, Великая Новоселка, Павловка, Владмировка, Торское, Водяное, где погибли 740 украинских военных. Подчеркнем: в этой статистике речь идет только о боестолкновениях, которые произошли по инициативе ВСУ, а не о наступательных операциях российских войск.

Такой ценой заплатили за пиар-акцию ВСУ в Шебекино, которая в Киеве признана успешной и отмечалась местным телеканалом чуть ли не как национальный праздник. О почти тысяче погибших в отвлекающих маневрах киевское ТВ не вспомнило.

Что же касается двух бенефициаров — двух штурмовых рот, рванувших через российскую границу и разбитых, то, объективно говоря, действовали они не вполне профессионально. В частности, отступили еще до того, как к погранзаставе подоспело подкрепление, оставили на российской территории 35 своих трупов (остальных агрессоров авиация и артиллерия РФ добивала уже на той стороне). И это при том, что первые несколько минут боя, пока не подошел приграничный батальон, оборону против двух рот (около 180 солдат с БТР и танками) держали не более 10 российских бойцов, ни один из которых, к слову, не погиб и не ранен.

Обратило на себя внимание то, что среди оставленных нацистами тел не обнаружены наемники. Возможно, слабость прорыва и объясняется отсутствием хорошо обученных иностранцев.

Отсутствие наемников даже в «ответственных пиар-акциях» киевского режима источник «Эксперта» в зоне СВО объясняет тем, что иностранцам не выплатили зарплату за май и июнь. Жалование большинству наемников платит не НАТО, а Киев, причем он обязан выплачивать его за месяц вперед.

Существует версия, что отсутствие зарплаты наемникам напрямую связано с потерей Бахмута, который снова стал Артемовском. Не секрет, что в Бахмуте еще до СВО работала главная на Украине лаборатория по разборке людей на органы для трансплантологии. Начало СВО не остановило работу лаборатории, а только многократно усилило ее, особенно по прошедшей весне, когда тысячи погибших бойцов СВУ, пополняющих оборону Бахмута, стало можно пускать под нож, что называется, не отходя от кассы.

Затем их органы помещались в высокотехнологичные контейнеры и вывозились из города на продажу. Только лишь с полным падением Бахмута эта работа прекратилась, а значит, иссяк и денежный поток, часть которого шла на зарплату наемникам.

Общее количество погибших солдат СВУ за время СВО не известно. Как сообщали агентства, эту цифру озвучил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор со ссылкой на разговор с командующим ВСУ Залужным — 257 тысяч. Однако разговор этот состоялся в феврале, а с тех пор боевые действия постоянно активизируются. Сейчас по информации, которую публикует ресурс emigrating.ru, в рядах ВСУ служит около миллиона человек, что примерно на 400 тысяч меньше, чем если сложить числилось ВСУ до февраля прошлого года и количество мобилизованных с момента начала СВО. Такой прикидочный расчет говорит о гибели или сдаче в российский плен уже около 0,4 млн украинских солдат.

Что же касается потерь ВСУ в технике, то их МО РФ озвучивает регулярно. Число уничтоженных танков и бронемашин в последние дни растет, в среднем, на 4 в сутки, общее количество сожженной тяжелой бронетехники ко 2 июня достигло 9 356, боевых машин с реактивными системами залпового огня - 1 108, других единиц наземной военной техники — более 15,5 тысяч штук.

И по-прежнему остается загадкой, кто сейчас командует ВСУ. Залужного на днях показали живым в пятисекундном телесюжете, но даже по такому короткому видео понятно, что после ранения в голову он чувствует себя плохо. Начальник ГУР Буданов тоже вроде бы ранен, только в другое место. По крайней мере, как утверждают, ходит он с трудом, а сидеть не может вовсе, но выступает в соцсетях без видео. В пятницу 2 июня, на другие сутки после провала в Шебекинском районе, он сообщил, что контрнаступление уже победно завершено: «Есть такое понятие, как психологическое контрнаступление. Внушить врагу неизбежность поражения. Считаю, что это нам полностью удалось. Это безоговорочная победа нашей армии, которая войдет в учебники по военной истории».

Оставим без комментария это утверждение военного преступника.