Командир батальона «Крым» рассказал о сложностях ВСУ при внедрении новой тактики боев

Украинские военные на Запорожском направлении в настоящий момент применяют комбинированную тактику ведения боевых действий — чувствуется как «советская школа», так и использование методов НАТО.

Об этом рассказал командир батальона «Крым», передает «РИА Новости». По его словам, сейчас предпринимаются «другие попытки проведения атак», при этом ВСУ зачастую используют мобильные группы на пикапах. «Но у нас здесь немножко рельеф местности им не позволяет так залететь, поэтому им чуть сложнее с нами», — отметил командир батальона.

Он уточнил, что сейчас украинские военные применяют преимущественно технику производства СССР, однако используют натовские боеприпасы.

ВСУ завершили создание ударных группировок для наступления на Запорожском направлении, сообщил между тем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок боевиков ВСУ. Подробнее по их количеству, составу и направлениям готовящихся ударов сообщу позже», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Во вторник, 27 мая, в беседе с ТАСС Рогов заявил, что вероятность наступления ВСУ в регионе сохраняется, о чем говорят обстрелы области и сосредоточенная у линии соприкосновения группировка войск численностью около 65 тыс. человек. Сравнимые украинские силы располагаются в городах Запорожье и Днепр. По словам политика, из-за планов захватить ЗАЭС, выйти к Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым Запорожское направление может стать приоритетным для Киева.