Минобороны сообщило о новых успехах российской армии в зоне проведения СВО

На брифинге 2 мая Министерство обороны РФ сообщило о новых успехах, которых добилась российская армия в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Согласно данным, озвученным официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, прошедшей ночью ВКС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам ПВО Украины, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры страны. Все назначенные объекты поражены.

На Донецком направлении наиболее активные действия «Южной» группировки войск велись в районе населённого пункта Авдеевка. Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении. В ходе боев ликвидировано более 50 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 3 гаубицы Д-20, 2 пикапа, 2 боевые машины РСЗО «Град», 2 артиллерийские системы М777 и самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Павловка (ДНР), Малая Токмачка и Щербаки (Запорожская область). Уничтожено до 150 боевиков, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20 и станция управления БПЛА.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Торское (ДНР) и Кузьмино (ЛНР). Ликвидировано более 60 боевиков, 2 пикапа, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-20 и гаубица «Мста-Б».

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое и Масютовка (Харьковская область). В районе населённого пункта Новоселовское (ЛНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. На данном направлении уничтожено до 70 боевиков, 3 автомобиля, 2 гаубицы (Д-30 и «Мста-Б»), а также боевая машина РСЗО «Град». В районе населённого пункта Кисловка (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили более 30 боевиков, 2 пикапа, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ войск поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73-х районах.

Российские средства ПВО в районе населённого пункта Золотая Балка (Херсонская область) сбили самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено 8 снарядов РСЗО HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM. Уничтожены 29 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Новодружеск, Кременная, Верхнекаменка (ЛНР), Новобахмутовка, Владимировка, Старомайорское (ДНР), Синьковка (Харьковская область), Новая Каховка (Херсонская область) и Гуляй Поле (Запорожская область).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 431 самолёт, 235 вертолётов, 4 436 БПЛА, 424 ЗРК, 9 356 танков и других боевых бронированных машин, 1 108 боевых машин РСЗО, 4 971 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 10 598 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 1 июня Конашенков сообщил о больших потерях, которые понесли украинские боевики в зоне проведения специальной военной операции.