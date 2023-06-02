Мировые рынки встрепенулись на новостях из США

Вчера вечером американский Сенат вслед за Палатой представителей проголосовал за повышение потолка госдолга правительства США. Ожидается, что президент Байден подпишет закон о повышении потолка госдолга уже сегодня, 2 июня. Предотвращение дефолта по госдолгу несмотря на то, что в нем мало кто сомневался, рынки встретили с облегчением и энтузиазмом. Сейчас на американских рынках намечается ралли на фоне роста ожиданий, что ФРС на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которое состоится через две недели, возьмет паузу и не станет повышать учетную ставку. Согласно индексу CME FedWatch, вероятность паузы ФРС сейчас оценивается в 80%, т.е. очень высоко. За неделю она, кстати, выросла почти вдвое (48%).

Первыми, как обычно, на благоприятные для рынков новости, отреагировали в Азии. Судя по результатам сегодняшних торгов ралли может затронуть и Азию. Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI Asia ex-Japan share index показал лучший результат с января этого года, а гонконгский индекс Hang Seng, например, вырос на 3,66%. Продолжил рост и главный японский индекс Nikkei. Он закончил рабочую неделю на 32-летнем максимуме – 31384,93 и сделал задел для ралли и на европейских рынках. Он явно помог, например, европейскому индексу STOXX 600, который в последние дни находился в районе двухмесячного минимума, начать рабочий день с роста на 0,7%. Главный европейский индекс поддержали региональные индексы: французский CAC 40 вырос на 1,30%, а немецкий DAX и британский FTSE 100 – на 1,04% и 0,97% соответственно.